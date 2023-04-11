【超大犧牲】榮升言語治療師 前主播梁凱寧化黑眼圈首拍床戲

曾任「無綫新聞主播」的梁凱寧離開主播枱後，曾選擇回歸校園，修讀言語治療，早前更正式成為言語治療師，工作地點由電視台變為醫院。不過她仍然沒放棄幕前，早前參與拍攝時，就大談身兼專業人士及KOL的近況，原來密麻麻的工作一度令她失眠，飽受困擾，幸好最近她已經找到方法平衡。

梁凱寧今次獲委任為「助眠大使」，更作出一個小小的突破，就是首次拍攝「床上戲份」，透過化妝加深黑眼圈，重現她受失眠困擾的晚上。「今次真係超大犧牲，因為拍攝兩條影片，全部都要加上大大嘅黑眼圈，面青口唇白，頭髮又亂，同以往嘅形象真係好大出入，不過對於劇本中嘅失眠細節，真係好有同感，尤其瞌眼瞓做瑜伽、越眼瞓越肚餓嘅情節，我都試過，諗返又慘又搞笑。希望俾大家見到我唔同嘅一面，彌補我嘅犧牲啦。」

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她有感而發︰「充足嘅睡眠真係好緊要，我之前都受失眠困擾，無論係數綿羊定係臨瞓前做瑜珈，都係成日都瞓唔著。我已經聽咗醫生嘅意見，戒咗喺臨瞓前玩電話同埋保持每日作息定時，但都係成日攤喺張床眼光光。有時就算瞓得著，又會好易扎醒，搞到我成日都冇精神，仲好易忟！醫生話呢啲全部都係失眠症狀，原來香港每10個⼈就有7個同我一樣有失眠問題，都咪話唔嚴重！」

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對付失眠症狀，她最終要向醫生求助，「起初都有諗吓食安眠藥會唔會幫到入睡啦，但又驚會有副作用，或者產生依賴性。但係醫生同我講，原來⽽家有新突破，可以幫助我哋呢啲失眠患者進入接近⾃然嘅睡眠狀態，產⽣依賴性同反彈嘅機會低。如果你都受失眠困擾，又想好似我咁，瞓得好，冇哂黑眼圈，每日都有好精神，就快啲搵醫生傾吓啦！」

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