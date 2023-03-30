【換身份證】入境處首於清明及復活節假加開港島人事登記辦事處 應對換證人流料處理1,000宗申請
社會 17:26 2023/03/30
因應通關以來，大量身在外地的香港居民返港辦理身份證申請，以致預約配額持續非常緊張。入境處將於下月5日及7日公眾假期，加開港島人事登記辦事處服務時段，即上午8時至下午6時開放，提供各類型身份證申請服務。
首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞表示，鑒於換證人流龐大，故加多兩個工作日目標共處理1,000宗或以上的換證申請。自3月6日起4間人事登記處額外加開辦公時間，由每周處理約1萬宗申請加至處理1.8萬宗申請，首3周已處理4.7萬宗申請及發出8.7萬張身份證，但要消化因疫情滯後的換身份證申請仍要一定時間，呼籲在外香港居民不用急於回港申請。
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臨近復活節假期，入境處預計將有不少市民返港。為了讓市民可繼續有序地辦理身份證申請，港島人事登記辦事處將於下月5日及7日公眾假期加開服務時段，即上午8時至下午6時開放，提供各類型身份證申請服務，包括換證計劃下的換領新智能身份證申請、首次申領成人或兒童身份證等，市民可於下月3日起登入網站預約。
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記者：蘇文軒