【換身份證】入境處首於清明及復活節假加開港島人事登記辦事處　應對換證人流料處理1,000宗申請

▲ 入境事務處講解人事登記處特別服務及出生和死亡登記電子服務記者會。首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞。（黃建輝攝）

因應通關以來，大量身在外地的香港居民返港辦理身份證申請，以致預約配額持續非常緊張。入境處將於下月5日及7日公眾假期，加開港島人事登記辦事處服務時段，即上午8時至下午6時開放，提供各類型身份證申請服務。

▲ 入境事務處講解人事登記處特別服務及出生和死亡登記電子服務記者會。（左）首席入境事務主任（證件）楊淑兒。（右）首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞。（黃建輝攝）

首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞表示，鑒於換證人流龐大，故加多兩個工作日目標共處理1,000宗或以上的換證申請。自3月6日起4間人事登記處額外加開辦公時間，由每周處理約1萬宗申請加至處理1.8萬宗申請，首3周已處理4.7萬宗申請及發出8.7萬張身份證，但要消化因疫情滯後的換身份證申請仍要一定時間，呼籲在外香港居民不用急於回港申請。

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臨近復活節假期，入境處預計將有不少市民返港。為了讓市民可繼續有序地辦理身份證申請，港島人事登記辦事處將於下月5日及7日公眾假期加開服務時段，即上午8時至下午6時開放，提供各類型身份證申請服務，包括換證計劃下的換領新智能身份證申請、首次申領成人或兒童身份證等，市民可於下月3日起登入網站預約。

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記者：蘇文軒