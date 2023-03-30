【大灣區就業】大灣區青年就業計劃恆常化　24間機構今參加招聘博覽

▲ 政府本月將「大灣區青年就業計劃」恆常化，並於今日舉行爲期一日的大灣區青年就業計劃招聘博覽。（陳靜儀攝）

政府於2021年1月推出「大灣區青年就業計劃」試行計劃，參與企業及青年評價正面。本月1日，政府將此計畫恆常化，並於今日舉行「大灣區青年就業計劃」招聘展覽。未來計劃預算開支約1億元，每年惠及1000位大學畢業生。

勞工處指，在香港和大灣區內地城市均有業務的企業可參與恆常計劃，經計劃網頁提交職位空缺，聘請香港青年到大灣區內地城市工作。企業須按照香港法例，以不低於月薪18000港元，聘請合資格青年，並派駐他們到大灣區內地城市工作及接受在職培訓。參與計劃的青年必須為香港居民，可合法在香港受僱工作，並於2021至2023年獲頒學士或以上學位。政府會按每名受聘人士向企業發放每月10000港元的津貼，為期最長18個月。

恆常計劃下的職位空缺經勞工處審批後，由本月20日起上載計劃網頁供合資格畢業生申請，截至目前計劃共收到800多個不同種類的職位空缺。今日爲期的一日計劃招聘博覽共吸引24間不同機構參與，提供超過400個在大灣區內地城市的職位空缺，當中包括管理見習生、行政主管、銀行營運業務員、新聞編輯、產品設計師、工程師、商業智慧分析師等。共吸引一千七百人參觀。

勞工及福利局局長孫玉菡指，該計劃涵蓋的工作種類多樣，既有香港傳統的金融、地產，亦有其他新科技等。只要學生有心去闖，就有大把機會等待著他們。他續稱，政府會通過聘用在內地有服務經驗的香港機構，在內地為青年人提供舉辦團體活動、提供生活資訊等針對性支援。而為了輔助該計劃更好執行、勞工處會設立一個專職分科，更好地幫助招募雇主和支援青年人。並會鼓勵參加過大灣區就業計畫的青年組成有聯繫的組織，相互交流協作。他表示，相信透過該計劃，香港青年能夠在大灣區建立自己的人際網絡，更加了解內地營商環境。

政府於2021年1月推出「大灣區青年就業計劃」試行計劃，曾獲得400多間機構提供近3500個職位空缺，逾1千名畢業生入職。有參加過活動的畢業生表示，在大灣區的工作及生活能過幫助他們開闊眼界。

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記者：解青羽