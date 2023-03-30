【理財有道】31歲女3年前失業負債55萬 靠一招還清債務成功創業狂賺785萬

▲ 31歲女3年前因失業負債55萬，佢靠1招就可以還清債務，仲成功創業狂賺785萬，犀利。

由負債變正數已經困難，要儲到7百多萬簡直是妙想天開！美國一名31歲女子泰勒（Jasmine Taylor），3年前因失業負債將近7萬美金（約55萬港元）。於是她下定決心改變理財方式；只用現金、不碌卡，並把各項開支分類，裝進相應的信封中，多餘的錢也用相同方式儲蓄，最後她成功將所有負債還清，她的省錢教學影片熱爆TikTok，更趁機創業，估計今年營利超過100萬美金（約785萬港元）。

最新影片推介：

綜合外媒報道，來自美國德州阿馬里洛（Amarillo）的泰勒，2021年1月時失去正職工作，只靠著為藥局配送處方藥、美食外送員等副業幾乎難以維生，當時身上更背負著學貸、卡數、醫療費用等將近7萬美金（約55萬港元）的負債，當時負債累累的她，開始研究不同的理財方式，並在YouTube看到「信封存錢法」（cash stuffing）的影片。

我只記得我想著要如何度過下個月。

於是泰勒開始不碌卡，所有支出只用現金支付，把每個星期預計的每項支出項目詳細分類，將相應金額的現金放入各個透明小袋子、皮夾內層、活頁夾小冊子等，並寫清楚編號。

當初把存起來的錢分為「還債基金」、「緊急備用金」、「汽車保養維修費」、「放假出游資金」等，若還有剩下來的錢則用於未來長期儲蓄或拿來還債。

事實上，這種「信封存錢法」在簽卡和行動支付功能前數載，經常被用於管理家庭財務。泰勒將自己整理現金的方法拍成短影片，分享到TikTok，引發網民迴響。

泰勒把握機會，在2021年利用疫情補助金1,200美元（約9,420港元）成立了自家品牌，開設電商帳戶，開始製作並販賣用來整理現金儲蓄的各式收納夾，

用普通的舊信封裝錢很單調，我卻到處都找不到有商家在賣可以分裝、整理紙鈔的東西。

去年，泰勒的公司就賺了85萬美金（約667萬港元），估計今年營收將超過100萬美金（約785萬港元）。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳