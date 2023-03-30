  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 18:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政府招聘】新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試明起接受報名　暫定6月3日舉行

社會 17:56 2023/03/30

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試明日（31日）起接受報名，截止報名日期為4月13日下午5時，並暫定於6月3日或6月內舉行，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士可報考此輪考試。
 
公務員事務局發言人提醒，有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，應徵者應把握時間參加此輪考試。
 
無論申請人過往有否參加由公務員事務局舉辦，或個別部門的公務員職位招聘過程中安排的《基本法》測試，都必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績，方會獲考慮聘用。

持有大學學位、符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格，或將於2022至2023學年獲取大學學位資格的人士，方可報考是次考試測試，申請人可選擇應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷或《基本法及香港國安法》測試試卷。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【嚴防虐兒】國際培幼會推《幼稚園守護兒童實務守則》　倡學校「有懷疑，即舉報」預防兒童受害
今日 17:20
【嚴防虐兒】國際培幼會推《幼稚園守護兒童實務守則》　倡學校「有懷疑，即舉報」預防兒童受害
【換身份證】入境處首於清明及復活節假加開港島人事登記辦事處　應對換證人流料處理1,000宗申請
今日 17:26
【換身份證】入境處首於清明及復活節假加開港島人事登記辦事處　應對換證人流料處理1,000宗申請
【大灣區就業】大灣區青年就業計劃恆常化　24間機構今參加招聘博覽
今日 17:22
【大灣區就業】大灣區青年就業計劃恆常化　24間機構今參加招聘博覽

你可能感興趣

【嚴防虐兒】國際培幼會推《幼稚園守護兒童實務守則》　倡學校「有懷疑，即舉報」預防兒童受害
今日 17:20
【嚴防虐兒】國際培幼會推《幼稚園守護兒童實務守則》　倡學校「有懷疑，即舉報」預防兒童受害
【換身份證】入境處首於清明及復活節假加開港島人事登記辦事處　應對換證人流料處理1,000宗申請
今日 17:26
【換身份證】入境處首於清明及復活節假加開港島人事登記辦事處　應對換證人流料處理1,000宗申請
【大灣區就業】大灣區青年就業計劃恆常化　24間機構今參加招聘博覽
今日 17:22
【大灣區就業】大灣區青年就業計劃恆常化　24間機構今參加招聘博覽
一國兩制 英文科 中文科 國安法 大學 香港 職位招聘 公務員事務局 基本法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
14:54 2023/03/28
【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
18:30 2023/03/29
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質
12:19 2023/03/29
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質