【政府招聘】新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試明起接受報名　暫定6月3日舉行

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新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試明日（31日）起接受報名，截止報名日期為4月13日下午5時，並暫定於6月3日或6月內舉行，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士可報考此輪考試。



公務員事務局發言人提醒，有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，應徵者應把握時間參加此輪考試。



無論申請人過往有否參加由公務員事務局舉辦，或個別部門的公務員職位招聘過程中安排的《基本法》測試，都必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績，方會獲考慮聘用。

持有大學學位、符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格，或將於2022至2023學年獲取大學學位資格的人士，方可報考是次考試測試，申請人可選擇應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷或《基本法及香港國安法》測試試卷。

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責任編輯：梁凱婷