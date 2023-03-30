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【張學友演唱會】歌神宣布世界巡迴啟動　首站澳門香港最快明年舉行

娛樂 17:42 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

張學友宣布澳門演唱會。

張學友今日在澳門舉行演唱會記者會，吸引中港澳台新馬大批傳媒前往採訪，盛況空前。記者會宣佈全新巡迴演唱會正式啟動，並公開演唱會名稱為《張學友60+巡迴演唱會》。

記者會準備了視頻回顧張學友歷年9次個人演唱會片段，包括《張學友87’演唱會》、1995年《友學友演唱会》100場、2007年《學友光年演唱會》105場、2010年《張學友1/2世紀演唱會》147場，2016年《學友 經典演唱會》233場等。

以水為主題。

回顧歷年演唱會後，第10次全新個人演唱會啟動儀式開始倒數，學友表示：「每次要想一個不一樣的演唱會，都會有迷惘的時候，但我總會提醒自己，我是喜歡唱歌、喜歡表演，該如何唱得更好、表演的更精彩，我做演唱會的目標。」

本次演唱會名定為「60+」，張學友坦誠回答：「其實想過很多名字，但最後決定簡單一點，就用60+吧！」他覺得做為一位歌手，每張專輯、每個表演都記錄了不同階段的自己。

相片中看到學友鬍鬚兩鬢斑白，學友直說這造型是他自己心目中最理想60+的形象，如果自己60+可以這樣就很好看！但笑說：「雖然事實跟照片是有差距的，但還是希望能留給自己最美好的回憶。」

《張學友60+巡迴演唱會》首站澳門，將於2023年6月9日在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行啟動，選澳門為巡唱首站，是因為澳門的場地多，原先考慮香港為首站，更想過戶外演出，但因為有很多技術問題如戶外場地難於解決，現在只會選在紅館，亦已經入紙申請，最快明年2024年可以舉行。

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學友坦言今時今日亦不是有絕對信心，指做這行沒安全感，要有危機感做事就會更好，之前因疫情留在家中坦言有點慌，所以跟團隊傾談要展開工作時候，最快可以做到就是演唱會。

而學友知道今日舉行記者會，前兩日開始緊張得失眠，很有壓力，而他的壓力亦是來自別人對他的期望。至於此次巡演日期與售票資訊，要密切留意演唱會消息公佈。

撰文 : TOPick柴犬出動

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