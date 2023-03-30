【大灣區】張國鈞期望探討建立大灣區調解員名冊　本月中率法律界代表團訪泰國曼谷

▲ 張國鈞期望，下一步粵港澳三地可探討建立大灣區調解員名冊及仲裁員名冊。(政府新聞處圖片)

律政司副司長張國鈞今日表示，粵港澳一同着力推進大灣區法律及爭議解決服務發展一體化，期望下一步粵港澳三地可探討建立大灣區調解員名冊及仲裁員名冊，透露他將在本月中率領由香港法律界人士組成的代表團到訪泰國曼谷，出席「解決爭議．共創雙贏—香港法律服務 共享發展機遇」的國際推廣活動，推廣香港的法律及爭議解決服務。

張國鈞今日在第七屆國際調解高峰論壇視像致辭指，粵港澳一同着力推進大灣區法律及爭議解決服務發展一體化。粵港澳三地法律部門聯席會議已於2021年正式通過及發布《粵港澳大灣區調解員資格資歷評審標準》和《粵港澳大灣區調解員專業操守最佳準則》，供三地調解機構自願參照和採納，有望增強企業及大眾於大灣區使用調解的信心。另外，《粵港澳大灣區跨境爭議調解示範規則》也於去年年底在第四次聯席會議中通過，並於去年十二月三十日正式發布和施行，深化落實三地調解實務接軌，完善大灣區調解發展。

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張國鈞期望，下一步粵港澳三地可探討建立大灣區調解員名冊及仲裁員名冊，利用香港法律服務的經驗和成熟穩健的爭議解決體制貢獻大灣區高質量發展，打造大灣區爭議解決人才庫。



除了着眼大灣區發展，律政司自今年起亦已展開外訪，張國鈞在本月初訪問歐洲四個國家，包括意大利、奧地利、瑞士和荷蘭，與總部設於當地的三大國際私法組織舉行會議。他透露，將在本月中率領由香港法律界人士組成的代表團到訪泰國曼谷，出席由律政司與香港貿易發展局合辦，名為「解決爭議．共創雙贏—香港法律服務 共享發展機遇」的國際推廣活動，推廣香港的法律及爭議解決服務，活動有超過兩百位來自金融、法律、專業服務等不同界別的人士參加。

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責任編輯：區綽彥