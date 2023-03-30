【土地使用】甯漢豪稱「小家庭」趨勢致房屋需求不跌反升　有需要發展交椅洲人工島項目

▲ 甯漢豪今日出席港區省級政協委員座談會。（港區省級政協委員聯誼會圖片）

交椅洲人工島的公眾諮詢明日完結，有意見認為近期本港人口下跌，填海非必要。發展局局長甯漢豪稱，本港有小家庭趨勢，住戶數字不跌反升，稱需有足夠土地興建房屋。

甯漢豪今日出席港區省級政協委員座談會時稱，有意見認為本港近期人口下跌，經濟低迷，填海造地非必要，但她指，本港近期人口雖下跌，但屬暫時現象，不能假設本港人口永遠下跌，她指出，本港「小家庭」數量增加，縱使人口減少，住戶卻不跌反升，故有需要填海增加土地供應，興建房屋。

甯漢豪強調，目前本港推展工程增加土地供應的討論，非處於「做與不做」階段，而是「如何將事做好」，她指出，社會希望政府能解決問題，而不是又問題就不辦事，否則本港只會停滯不前。她形容，本港無論是商業用地或是住宅租金，在世界均「數一數二」昂貴，她指，若土地供應維持不足，本港租金難以回落，亦難以與其他地區競爭。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：關景騰