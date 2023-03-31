【環保再造】國泰精工麻將套裝懷舊味濃 備餐收納箱改裝變高級床頭櫃

▲ 親臨國泰 -太古城中心參與麻將小遊戲， 即可近距離欣賞精製麻將及飛機用收納箱。

國泰最近又有新搞作，今次航空公司與香港木工設計室Start From Zero攜手合作，推出以循環再造木材手工精製的麻將套裝及特別版升級再造備餐間收納箱 。兩件精品將於4月1日起，於國泰-太古城中心展示，大家可參與麻將小遊戲，近距離欣賞精製麻將的細緻工藝。參加者成功單憑雙手猜出麻將圖案即可免費獲贈雪糕一球。

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這副精品麻將的木盒設計靈感取材自1900年代初造工細膩的麻將箱，並採用循環再造木材人手製作，更用心保留了懷舊的設計元素，如圓角、摺閘式設計的趟門，以及方便攜帶的高雅 皮製手挽，木盒頂部設有流線形間隔，用來放置骰子、木籌碼、起莊牌和牌尺，設計充滿不少 老香港細節。 以手製木盤盛載的麻將牌選用亞加力膠製作，耍樂時更得心應手，牌背以國泰經典翡翠綠色為 主調，牌面圖案則注入航空元素，如一索的圖案便是「翹首振翅」標誌，一筒則是飛機引擎等， 別具匠心。

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至於限量版升級再造備餐間收納箱，相信對航空發燒友來說是別具意義。收納箱原本是航空界稱為「KSSU」的飛機用收納箱，「退役」後交由香港街頭塗鴉藝術組織，再轉由木工設計工作室的Start From Zero升級再造，收納箱備有三個精緻的組合式木盤，能隨意組裝成不同的收藏空間組合，連同收納箱的木頂，全由舊木材循環再造改裝，飾以工作室的招牌木紋圖案，既可用作咖啡茶几或飲品餐車，亦可作為寢室床頭櫃之用。

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