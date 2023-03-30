  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 19:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財案2023】立法會報告︰政府財政儲備27年最低　未擴闊稅基相信是基於審慎原則

政治 18:18 2023/03/30

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

本屆政府首份財政預算案。（陳靜儀攝）

財政司司長陳茂波上月，發表現屆政府首份財政預算案。立法會秘書處今天發表有關預算案的《研究簡報》，認為今年消費券提振經濟作用理想，又指現時的財政儲備是是27年來的最低水平，相信未擴闊稅基是基於審慎原則。

研究報告指，受到第五波疫情的持續影響，去年次輪的10,000港元消費券，其經濟提振作用較為微弱。不過，今年的5,000港元消費券，預期其經濟提振作用較為理想，因為社會正在復常，而宏觀經濟亦明顯改善。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

公眾關注本港財政長遠承擔力　

在疫情持續影響下，香港的公共財政狀況出現重大變化。相較2019年3月的高峰，財政儲備遽減3,536億港元，跌幅高達30%。若非因為發行債券及回撥房屋儲備金結餘，財政儲備於過去4年的流失總額更可能高達5,649億港元或48%。現時的財政儲備僅足以應付12個月的政府開支，至少是27年來的最低水平。

研究報告又指，公眾關注財政赤字、大幅消耗的儲備、政府債務的升勢，以及狹窄和波動的稅基。面對持續財政赤字，社會又再出現要求稅務改革的聲音。而報告認為，當局之所以尚未推出任何擴闊稅基的重要措施，相信這是基於審慎原則，不想動搖香港「低稅率、簡單而具競爭力的稅制」認為是備受讚譽的基石。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

財政政策 電子消費券 疫情 經濟 編輯 港元 陳茂波 財政預算案 立法會 秘書

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
14:54 2023/03/28
【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
18:30 2023/03/29
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質
12:19 2023/03/29
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質