【財案2023】立法會報告︰政府財政儲備27年最低　未擴闊稅基相信是基於審慎原則

▲ 本屆政府首份財政預算案。（陳靜儀攝）

財政司司長陳茂波上月，發表現屆政府首份財政預算案。立法會秘書處今天發表有關預算案的《研究簡報》，認為今年消費券提振經濟作用理想，又指現時的財政儲備是是27年來的最低水平，相信未擴闊稅基是基於審慎原則。

研究報告指，受到第五波疫情的持續影響，去年次輪的10,000港元消費券，其經濟提振作用較為微弱。不過，今年的5,000港元消費券，預期其經濟提振作用較為理想，因為社會正在復常，而宏觀經濟亦明顯改善。

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公眾關注本港財政長遠承擔力

在疫情持續影響下，香港的公共財政狀況出現重大變化。相較2019年3月的高峰，財政儲備遽減3,536億港元，跌幅高達30%。若非因為發行債券及回撥房屋儲備金結餘，財政儲備於過去4年的流失總額更可能高達5,649億港元或48%。現時的財政儲備僅足以應付12個月的政府開支，至少是27年來的最低水平。

研究報告又指，公眾關注財政赤字、大幅消耗的儲備、政府債務的升勢，以及狹窄和波動的稅基。面對持續財政赤字，社會又再出現要求稅務改革的聲音。而報告認為，當局之所以尚未推出任何擴闊稅基的重要措施，相信這是基於審慎原則，不想動搖香港「低稅率、簡單而具競爭力的稅制」認為是備受讚譽的基石。

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責任編輯：趙居逸