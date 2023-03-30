【膠袋徵費】每個膠袋加至1元　實施首2月派發量減6成

▲ 膠袋徵費調高至每個1元，首2個月的派發量即大減6成。（資料圖片）

優化塑膠購物袋收費計劃去年12月31日開始實施，膠袋徵費由每個0.5元提高至1元，而且冰凍或冷凍食品不再獲豁免。環保署今日（30日）表示，今年首2個月主要零售商派發塑膠購物袋的數量大幅下跌。

環保署向本地主要零售集團，包括大型連鎖超級市場和便利店，查詢所得的資料，與去年同期比較，今年1月至2月的塑膠購物袋（不包括平口袋）派發量整體下跌超過6成，而主要大型連鎖超市的平口袋派發量更下跌超過8成，形容為有顯著成效，期望市民和商戶繼續支持「走塑」。

環保署在調高膠袋徵費後，持續派員接觸不同類型的商戶，特別是小型零售店和街市檔戶。首2個月到訪全港約27,600間零售店鋪（包括約14,200個街市檔戶），向商戶宣傳和介紹優化措施。另外亦透過不同宣傳渠道推廣。環保署人員亦巡查了約4,100個零售點，共發出7個口頭警告，暫未有因商戶違反優化計劃發岀定額罰款通知書。

發言人表示，環保署會繼續監察塑膠購物袋棄置量及留意優化措施實施後零售點的膠袋使用情況，以評估優化措施的成效；鼓勵市民自備可重用的購物袋或自攜容器盛載食品，盡量減少使用塑膠購物袋。該署會繼續與業界攜手落實各項減廢「走塑」措施。

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責任編輯：吳雋妍