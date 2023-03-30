【47人初選案】趙家賢批戴耀廷只說部分事實　不提民動需考慮參與初選

▲ 控方證人趙家賢(左)今續於初選案作供。資料圖片

民主派初選案中，16人否認串謀顛覆國家政權罪一案今(30日)午續審。控方證人趙家賢供稱，戴耀廷「口輕輕」 答應由民動全權控制初選，他信任戴才同意承辦初選，並謂之後會跟隨主控的帶領，道出初選的變異。趙於庭上抱怨，當民動仍考慮是否參與初選時，戴便在協調會議上對與會者稱民動已答應，令人以為民動會參與，批評戴只說部分事實。

控方證人、時任民主動力（民動）召集人趙家賢繼續接受控方主問。趙供稱，2020年5月中下旬，他答允戴耀廷民動會承辦初選。趙憶述，民動在5月初完成選民登記活動後，戴口頭邀請他承辦初選。趙批評當民動仍在考慮時，戴已在部分協調會議上聲言民動會幫忙。

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趙稱，會面時要求過戴承諾讓民動全權控制整個初選運作，他基於信任才同意承辦初選。趙於庭上埋怨當時戴「口輕輕」說「無問題」，並謂之後會跟隨主控的帶領，道出初選流程的諸多變異。趙續批評戴「對人係講部分事實」，只提有邀請民動，卻不提民動需時考慮。

法官問及，有沒有民動代表在會議上澄清民動仍考慮中？趙稱民動總幹事黎敬輝會上曾表達民動仍在考慮，但趙指「與會者唔係太重視呢樣嘢」。趙認為，戴的說法在客觀效果上，令很多與會者以為民動會參與初選。

控方亦提及，戴耀廷及區諾軒等人，曾於3月26日就「35+」召開記者會。趙供稱，民動事前對召開該記者會不知情，又指記者會陣容「重量級」，有來自不同版塊、功能組別的議員出席，但民動卻沒被邀請，趙稱當時民動絕對沒被授權作任何協調角色。

聆訊明（31日）續。

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記者：陳曉欣