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【醫療新知】中大指乙肝康復者出現肝病風險隨時間減少　惟肝癌風險未降需持續監測

社會 18:39 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

中大指乙肝康復者患上肝癌風險未隨時間下降。(中大醫學院提供)

本港約54萬人患有乙型肝炎，部分人可經藥物或自身痊癒，達至乙肝病毒表面抗原清除，成為「乙肝康復者」。中大醫學院分析近10,000名乙肝康復者長達12年的數據，發現他們在康復後出現嚴重肝病併發症的風險會隨時間下降，尤其是從未患上肝硬化的患者，他們於康復後第八至十二年的年均風險僅為0.05%。不過，乙肝康復者出現肝癌的風險卻未有呈現隨時間過去而愈來愈低的趨勢。故研究團隊建議，康復者仍須接受長期肝癌監測。研究詳情已於國際醫學期刊《Journal of Hepatology》刊登。

 

中大醫學院團隊分析2000年至2020年共廿年間，近10,000名達至功能性治癒的乙肝康復者數據。結果發現，他們在康復後首七年出現嚴重肝病併發症（如腹水和肝腦病變）及患上肝癌的風險偏低；在康復後第8年起，嚴重肝病併發症的風險更進一步下跌，唯患上肝癌的風險未有降低。

 

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    嚴重肝病併發症年均風險   肝癌年均風險  
乙肝康復後首七年   0.26%   0.20%  
乙肝康復後八至十二年   0.12%   0.19%  

 

 

研究文章的第一作者、中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授葉卓風博士指出，數據反映乙肝康復後，罹患嚴重肝病併發症的風險顯著下降，但患者長遠仍需定期接受監測，切勿掉以輕心，尤其是有高危因素的病人。葉補充，他們的分析發現年紀大、男性、血小板數量偏低和患有肝硬化都會影響乙肝康復者長遠的臨床表現，例如患有肝硬化的病人於康復後出現嚴重肝病併發症和肝癌的風險會較沒有肝硬化的人高。

 

中大醫學院內科及藥物治療學系莫慶堯醫學教授兼腸胃及肝臟科主任黃煒燊亦指，期望在未來5至8年會有更多新型藥物出現，讓病人及早達至功能性治癒，進一步降低他們日後出現嚴重肝病併發症的機會。同時亦為有高危因素的患者進行肝癌監測，及早為他們提供適合的治療。


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責任編輯：陳展棋 

 

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