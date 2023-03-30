【醫療新知】中大指乙肝康復者出現肝病風險隨時間減少 惟肝癌風險未降需持續監測
本港約54萬人患有乙型肝炎，部分人可經藥物或自身痊癒，達至乙肝病毒表面抗原清除，成為「乙肝康復者」。中大醫學院分析近10,000名乙肝康復者長達12年的數據，
中大醫學院團隊分析2000年至2020年共廿
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|嚴重肝病併發症年均風險
|肝癌年均風險
|乙肝康復後首七年
|0.26%
|0.20%
|乙肝康復後八至十二年
|0.12%
|0.19%
研究文章的第一作者、中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授葉卓風博士指出，數據反映乙肝康復後，罹患嚴重肝病併發症的風險顯著下降，但患者長遠仍需定期接受監測，切勿掉以輕心，尤其是有高危因素的病人。葉補充，他們的分析發現年紀大、男性、血小板數量偏低和患有肝硬化都會影響乙肝康復者長遠的臨床表現，例如患有肝硬化的病人於康復後出現嚴重肝病併發症和肝癌的風險會較沒有肝硬化的人高。
中大醫學院內科及藥物治療學系莫慶堯醫學教授兼腸胃及肝臟科主任
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責任編輯：陳展棋