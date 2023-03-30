  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 19:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上煽動】涉網上發文提「光時」等口號　48歲婦被控煽動罪還押候訊

社會 18:40 2023/03/30

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

48歲主婦被控煽動罪，今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

48歲家庭主婦涉多次於Twitter和Facebook發布提及「光時」和港獨口號的訊息，被控1項作出具煽動意圖的作為罪，今（30日）被押解到西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至4月27日再訊，待警方進一步調查，被告申請保釋被拒還押候訊。

被告羅愛華（48歲，家庭主婦），被控1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，即於2022年6月6日至2023年3月28日期間，在Twitter和Facebook發布、提供或持續提供陳述、相片、圖片及或影片，具意圖引起憎恨或藐視中央及或港府，或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

被告有保釋申請，被《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕，須還押至4月27日候訊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：陳曉欣

逃犯條例 罪案 請願示威 國安法 煽動罪 Twitter Facebook

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
14:54 2023/03/28
【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
18:30 2023/03/29
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質
12:19 2023/03/29
【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質