【網上煽動】涉網上發文提「光時」等口號　48歲婦被控煽動罪還押候訊

▲ 48歲主婦被控煽動罪，今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

48歲家庭主婦涉多次於Twitter和Facebook發布提及「光時」和港獨口號的訊息，被控1項作出具煽動意圖的作為罪，今（30日）被押解到西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至4月27日再訊，待警方進一步調查，被告申請保釋被拒還押候訊。

被告羅愛華（48歲，家庭主婦），被控1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，即於2022年6月6日至2023年3月28日期間，在Twitter和Facebook發布、提供或持續提供陳述、相片、圖片及或影片，具意圖引起憎恨或藐視中央及或港府，或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

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被告有保釋申請，被《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕，須還押至4月27日候訊。

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記者：陳曉欣