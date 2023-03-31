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【癌症殺手】女子半年暴瘦22磅　體檢眼白發黃揭患二期胰臟癌

醫生診症室 12:11 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

女子半年暴瘦22磅，體檢眼白發黃，揭患上二期胰臟癌。

體重不明急速下降要小心。台灣有外科醫生日前分享案例，指有一名體重70多公斤的60歲女子，突然在半年內暴瘦10公斤（約22磅），被旁人大讚瘦身成功。惟後來家人卻發現女子氣色不好，於是便為她安排體檢，未料經檢查後卻發現，原來她的胰臟長出2.5cm腫瘤，切片化驗證實患上2期胰臟癌。

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台灣外科醫生、敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅，日前在Facebook專頁發文，指有一名60歲、重約70公斤左右的女子，本來體型微胖，卻在大約半年內瘦了10公斤。本來女子頗為開心，但家人其後覺得她的氣色看來不太好，剛好母親節快到，就於就送她一個全套體檢作為母親節禮物。

而在檢查途中，醫生發現女子的眼白有一點淡黃色，於是便建議她自費再多做一項檢查。結果一檢查，就發現在她女子的胰臟頭，發現有一個2.5cm大小的腫瘤。

陳榮堅指出，女子體內的腫瘤在經過開刀切除、化驗之後，確認是胰臟癌1B期，也可以說是2期，實屬幸運。陳榮堅補充，絕大多數胰臟癌患者發現患癌時，往往已是第3期之後，所幸女子及時確認病況，在接受連串治療後，至今病況尚算穩定。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 胰臟癌 癌症 治療 台灣

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