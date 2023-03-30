【博鰲亞洲論壇】李家超出席論壇開幕式　稱會繼續尋求與各RCEP成員磋商討論

▲ 國務院總理李強（前排中）今日在海南與行政長官李家超（前排左八）及其他出席代表合照。（李家超Facebook圖片）

特首李家超今日出席博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式，他指，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）是香港全力爭取加入的，他表示，特區政府會繼續尋求與各RCEP成員，早日展開磋商和討論。

國務院總理李強在開幕式中發表主題演講。李家超在社交媒體上表示，李強在演講中指出，要共同守護和平穩定的大環境，為變亂交織的國際注入更多確定性，共同打造更具活力的增長中心，為世界經濟復甦注入更多確定性，以及共同推進人文交流，走深走實，為不同文明的交融，注入更多確定性。

他稱，李強在演講中，也談到深入推進區域經濟一體化，加強宏觀政策協調，高質量實施RCEP，要推動形成更加開放區域大市場。李家超強調，RCEP是香港全力爭取加入的，他又感謝國家繼續支持香港加入RCEP。他表示，特區政府會繼續尋求與各RCEP成員早日展開磋商和討論，努力凝聚各界各地支持香港加入RCEP的共識。

▲ 李家超（右三）與國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓（左二）會面。（政府新聞處圖片）

李家超隨後與國資委主任張玉卓會面。他感謝國資委一直大力支持特區政府推進共建「一帶一路」倡議的工作，並期望國資委繼續給予支持，他又表示，香港會繼續發揮背靠祖國、面向世界的獨特優勢，期待與國資委深化合作，共同推進共建「一帶一路」及粵港澳大灣區高質量發展。

▲ 李家超（左）與國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓（右）會面。（政府新聞處圖片）

李家超之後出席港澳青年志願者證書頒發儀式，向港澳青年志願者頒發證書。

陳茂波繼續新加坡訪問

財政司司長陳茂波昨日在新加坡進行訪問。他與新加坡副總理兼財政部長黃循財會面，就環球市場發展和宏觀經濟形勢交流看法。

陳茂波昨天上午出席2023「中國年會︰東南亞」論壇，並發表主題演講，他表示香港憑着國家的堅實支持，將繼續積極發展和貫徹「八大中心」的功能，充分利用粵港澳大灣區的優勢，為整個亞洲地區發展作出貢獻，特別是助力推動區域的綠色金融、綠色科技和金融創新發展。

▲ 陳茂波（左）與新加坡副總理兼財政部長黃循財（右）會面。（政府新聞處圖片）

他其後與新加坡副總理兼財政部長黃循財會面，就環球市場發展和宏觀經濟形勢交流看法。昨天下午他則禮節性拜會了中國駐新加坡大使館公使張徐民，向他介紹香港的最新情況。陳茂波也與一家經營私募基金和家族辦公室業務的公司代表會面。

▲ 陳茂波（左）禮節性拜會中華人民共和國駐新加坡大使館公使張徐民（右）。（政府新聞處圖片）

陳茂波今日繼續新加坡訪問行程，並於晚上返港。

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責任編輯：關景騰