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【電子服務】入境處4項人才計劃只接受網上申請　下周日起不再接受實體申請

社會 21:30 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

入境事務處（入境處）今日（30日）宣布調整4項輸入人才計劃的申請方式。

為進一步推動電子化簽證申請服務，入境處將於四月二日起調整四項輸入人才計劃的簽證／進入許可及延長逗留期限的申請方式，包括「優秀人才入境計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」。申請人須使用電子化服務遞交有關申請，入境處不再接受親身遞交、以郵遞或投遞方式遞交的有關申請。相關入境計劃的申請資格和審批準則維持不變。在網上遞交申請後，如有需要，申請人亦可在網上補交文件及／或查詢申請狀況。

電子化簽證申請服務讓申請人可透過「入境處流動應用程式」、入境處網頁香港政府一站通網頁完成整個申請程序，即由遞交申請、繳費到領取「電子簽證」，全程無需親身前往入境處辦事處。

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責任編輯：蘇文軒

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