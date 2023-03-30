【電子服務】入境處4項人才計劃只接受網上申請　下周日起不再接受實體申請

入境事務處（入境處）今日（30日）宣布調整4項輸入人才計劃的申請方式。



為進一步推動電子化簽證申請服務，入境處將於四月二日起調整四項輸入人才計劃的簽證／進入許可及延長逗留期限的申請方式，包括「優秀人才入境計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」。申請人須使用電子化服務遞交有關申請，入境處不再接受親身遞交、以郵遞或投遞方式遞交的有關申請。相關入境計劃的申請資格和審批準則維持不變。在網上遞交申請後，如有需要，申請人亦可在網上補交文件及／或查詢申請狀況。

電子化簽證申請服務讓申請人可透過「入境處流動應用程式」、入境處網頁或香港政府一站通網頁完成整個申請程序，即由遞交申請、繳費到領取「電子簽證」，全程無需親身前往入境處辦事處。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒