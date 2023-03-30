【復活假期】城巴加密口岸綫路   周六料逾3萬人坐高鐵北上

▲ 本周六將有逾3萬人坐高鐵北上，港鐵提醒旅客預早過關。（資料圖片）

為方便市民於清明節及復活節假期來往內地及澳門，城巴將加強多條口岸路綫服務，率先試行來往香園圍口岸及沙田、大埔的B8號綫的平日服務。至於本周六（1日）起全面重啟跨省長途高鐵列車服務，4月1至7日期間由西九龍站出發至廣州、福州、潮汕及肇慶東站的班次銷售熱烈，其中4月1日全日預期將有逾3萬名乘客乘搭高鐵離港，較現時平均每日約2萬人搭高鐵離港，多約5成。

城巴將在復活節期間加強口岸路綫，包括深圳灣口岸的B3、B3A、B3X號綫，港珠澳大橋香港口岸的B5及城巴機場快線A綫，以及香園圍口岸的B7及B8號綫。各陸路口岸最密加至每10分鐘一班。

▲ 城巴亦加強口岸服務。（資料圖片）

而連接香園圍口岸及上水的「新界東口岸特快」B7 號綫，開辦一個月內，班次倍增至最密每10分鐘一班；另一來往香園圍口岸及沙田的「新界東口岸特快」B8號綫，率先於復活節假期間試行平日服務。來往深圳灣口岸及屯門碼頭的B3號線將會於4月1日起逐步恢復服務，而來往深圳灣口岸及山景邨B3X號綫亦會於同日起加強服務。

港鐵亦表示，重啟跨省長途列車服務後，將增至全國66個站點，班次增加至164班，大致回復至疫情前水平。港鐵預期本周六有多達3萬人坐高鐵離港，將於車站安排超過100名人手，並呼籲乘客預留足夠時間辦理出入境手續，並於出發前確認已填妥內地要求的電子健康申報，及儲存截圖紀錄。

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責任編輯：吳雋妍