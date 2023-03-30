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【旅遊復甦】土瓜灣酒樓減內地團訂枱　李慧琼：超平價團不應無限制來港

社會 21:57 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

嘉樂軒減少訂枱量後，等候入餐廳的內地團顯著減少。（梁偉榮攝）

內地團在土瓜灣用膳情況有改善，旅監局要求其中一間酒樓嘉樂軒昨日（30日）起減少訂枱數量，即時疏導了門外旅客擠迫情況，並且安排團友由後門離開，以免同進入餐廳的旅客「相撞」。旅監局表示，會按酒樓的接待能力，下周再調整其訂枱量。九龍城區議會昨討論內地團接待問題，議員李慧琼指「超平價團」對本港實質經濟增長作用不大；旅監局表示，上周五起已暫停批核在九龍城區內的定點購物申請。

內地團迫爆爆土瓜灣午飯引起關注，前日首推訂枱食飯但未見改善，旅監局昨進一步要求在崇安街的嘉樂軒減少訂枱數量，情況即見疏導。旅監局行政總裁方安妮表示，減少接客量即見改善，相信餐廳需要增聘人手應付需求；而且為免旅行團一出一入阻塞樓梯，昨起安排食飽離開的團友經後門的客𨋢到樓下，沿旁邊後巷返回正門左邊，再步行至旅遊車停泊處，減少入口人流聚集。

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至於土瓜灣道的富源酒樓亦持續有改善，出入暢順，團友不用等候太耐即可進入酒樓食飯。近日有內地團轉往屋邨及快餐店用餐，方安妮表示暫時未對當區有太大影響，旅監局會密切注視情況，同時要求旅行社及導遊管理好團友的秩序。

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身兼立法會議員的區議員李慧琼昨在九龍城區議會表示，有關旅行團屬於「超平價團」，通常要購物補償低團費，一旦出問題會令旅客留下壞印象，認為當局應對廉價團作出限制，以免五一黃金周假期更混亂。

旅監局監管事務總監張嘉賢表示，前日起已要求旅行社申報團費、團餐食肆的時間地點，以便局方作出部署。運輸署安排附近停車場，提供150個平租車位供旅遊巴停泊。而警方在2月28日至3月21日在區內就違規泊車，發出逾400張定額罰款通知書；食環署就因應阻街由2月6日起發出240幾張告票。

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責任編輯：吳雋妍

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