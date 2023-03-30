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【財爺外訪】陳茂波展開新加坡最後一日行程　鼓勵互聯網科技公司來港發展

政治 22:28 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳茂波在商務午餐會上發表主題演講。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波今日展開在新加坡訪問最後一日行程。他與十多家全球領先的第三代互聯網（Web3）和虛擬資產平台企業創始人會面，又鼓勵互聯網科技公司來港發展業務。

陳茂波（左五）與十多家Web3和虛擬資產平台企業創始人及高層管理人員舉行早餐會。（政府新聞處圖片）

陳茂波今日早上與十多家Web3和虛擬資產平台企業創始人，及高層管理人員舉行早餐會，就市場的最新情況、發展和潛在機遇交流意見。陳茂波向他們介紹香港推動Web3發展理念、政策方向和措施，他透露，不少企業對香港建構蓬勃生態圈很感興趣，並表示積極考慮落戶香港。

陳茂波（右二）與互聯網科技公司的負責人會面。（政府新聞處圖片）

中午，他在香港駐新加坡經濟貿易辦事處、投資推廣署和《南華早報》合辦的商務午餐會上發表主題演講，向多家綠色科技、金融科技初創企業和代表，介紹香港對初創企業的政策支持、香港創科生態圈的情況，香港與大灣區的市場機遇，以及香港方便和多元的籌融資渠道以及國際級的上市平台。他亦分別與兩家互聯網科技公司的負責人會面，了解他們的業務和科技應用，並鼓勵他們到香港發展業務。

陳茂波隨後結束訪問新加坡後，傍晚啓程返港。

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責任編輯：關景騰

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