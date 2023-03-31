【公院篩查】伊院推內科心衰竭篩查　半年發現15%個案

▲ 伊利沙伯醫院推行去年10月推心臟衰竭篩查計劃，半年抽15%個案。（陳靜儀攝）

據統計，內科病人中，每10個就有1個因心衰竭入院，而心衰竭患者平均需住院五至六日，對公立醫院床位造成一定壓力。伊利沙伯醫院去年底推行心臟衰竭篩查計劃，為有氣喘症狀的內科病人抽血檢驗「NT-proBNP」指數。計劃推行半年來，為逾2000個病人作檢查，當中逾300人確診心臟衰竭，比例達15%。

整個計劃主要分為住院期間及出院後跟進兩部分。住院時，心臟科醫生會主動跟進指數過高，有潛在風險的病人情況。由心臟科醫生、護士和藥劑師所組成的團隊，亦會每日到各病房檢視心衰竭患者情況，調較用藥。出院後，病人將轉到跨專科門診，由心臟科醫生、護士、藥劑師、物理和職業治療師跟進情況。除調藥、健康教育外，跨專科門診亦設立熱線，讓病人可於辦公時間內致電查詢，即時調較和跟進病人情況，減少入急症室的需求，有助減輕急症室壓力。

伊利沙伯醫院內科心臟科主管李耿淵指，計劃下病人可同時治療原有疾病和心臟衰竭，有效避免病人再次入院。同時「早發現、早治療」下病人住院日數平均可縮短一日。計劃推行以來，每日平均會發現20-30個個案，大部分嚴重程度為中至高。

伊院心臟科主管顧問護師陳妙貞指，病人於跨專科門診接受復康治療等跟進服務，「例如近期有3個情況相對差的病人，以往須直接入院，現在就可於門診作治療，不須入院。」

現時計劃仍在收集數據，證實成效。如有更多數據，會再討論是否擴展至其他醫院。

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記者：李梓𨭎