【旅遊復甦】東瀛遊擴充分店　全線勁減最多500元優惠

▲ 日本團在復活節火速爆滿，不少人專程往賞櫻。（資料圖片）

復活節外遊市道暢旺，尤其日韓團及內地團，旅行社表示反應熱烈，其中3間旅行社表示，下周復活節期間有近300團出發。其中受惠於業務增長，東瀛遊昨表示，相信市況持續向好，宣布擴充業務增設分店，位於九龍灣德福廣場二期6樓的門市，將在周五（31日）正式投入服務，同時在各門市推出折扣優惠，購買自由行套票或報團，可享150至500元優惠。

東瀛遊表示，3月31日至4月5日期間，於其任何分店、電話中心或網站訂購全線旅行團及自由行產品，均可專享折扣優惠。長線團最高勁減500元、台灣高雄「名勝世界壹號郵輪」6天團，每位減300元。而日本、台灣、韓國，越南及中國團亦享優惠200元；而日本機票酒店套票，亦每位可享150元折扣。

日本旅遊仍是港人最熱門旅遊地點，東瀛遊表示，將會推出更多團種，其中5月推出和歌山世界遺產熊野古道健行5 天之旅，精選千年朝聖之路，4大秘景散策道，有專業導賞員同行，行程包括3晚溫泉。首團5月8日，推出數天已滿額， 反應熱烈，並再度加推 5 月 14、 17 及 28及 6 月 12 日，全部成團出發，每位可享 200元 折扣，團費為8,799元起。

南韓近期亦是賞櫻熱點，首爾5天賞花團，遊覽全州馬耳山櫻花路、完山公園八重櫻及杜鵑花、首爾大公園玫瑰花園等，每位4,299元起，同樣減200元。

至於本港及高雄雙母港的「名勝世界壹號」郵輪，南台灣6天郵輛假期有 2 個行程，走訪高雄+墾丁，亦可選擇高雄+台南，由香港郵輪碼頭登船及離船，4至6月出發，團費減300元，約3,399元起，其中4月30日出發將横跨5.1黃金周假期。

而5、 6 月出發的長線團，澳洲、歐洲、摩洛哥等旅行團亦有500元優惠，首推希臘「愛琴海雙島+天空之城」10 天夢幻之旅，團費連稅優惠價25,499元起。

東瀛遊指，內地團自從全面通關後，恢復速度理想。其中山東古蹟6 天之旅，入住5星品牌酒店，團費亦減200元，至3,799元起。

▼ 點擊圖片放大

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍