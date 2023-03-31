  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 01:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公院篩查】患者周女士：沒想過政府醫院有如此服務　跨專科門診跟進重拾生活信心

社會 01:00 2023/03/31

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

51歲的周女士是其中一位計劃發現的患者，她指計劃的門診跟進對她幫助很大。（陳靜儀攝。）

伊利沙伯醫院去年10月於內科推行心臟衰竭篩查計劃，為有氣喘症狀的病人抽血檢驗「NT-proBNP」指數。目前是及早找出心衰竭病人，及早用藥，免做手術。

51歲的周女士是其中一位計劃發現的患者。周女士本身是家庭主婦，健康狀況一直良好。去年8月起持續出現咳嗽、疲倦、「嘔黃膽水」等症狀，更日漸嚴重。她曾自行到私家醫院求診，但症狀未有好轉。到9月中，周女士到家庭醫生求診後，才照指示到急症室求醫。檢查後發現，周女士出現心臟二尖瓣倒流，當時心臟功能只剩下常人一半。

周女士出院後獲轉介至跨專科門診，接受護理和復康治療。現時心臟功能已比入院時回升10%。她指，「沒想過政府醫院可以提供如此完善服務。」跨專科門診的跟進，教她應如何做，給予她很大信心治病，「原來（患病）並非死路一條」。門診熱線亦可解答她的問題，給予指引，自己不必即時到急症室求醫。

她又指，得知自己心臟情況後，心理壓力很大、很徬徨。「出院後在家亦不敢亂動」，得跨專科門診跟進，給予指引，「告訴我情況不是這麼差」，令她慢慢重拾信心。現時自己變得「大膽了」，可提重物，接送女兒上學，重回正常生活。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：李梓𨭎

相關文章

【公院事故】公院去年共呈報近2千宗事故僅公布1宗　醫管局：絕大部分屬輕微事故
17:17 2023/03/29
【公院事故】公院去年共呈報近2千宗事故僅公布1宗　醫管局：絕大部分屬輕微事故
【傷人案】大角咀中醫師丈夫疑被妻斬傷　消息指幼女目擊案發經過
19:45 2023/03/29
【傷人案】大角咀中醫師丈夫疑被妻斬傷　消息指幼女目擊案發經過
【公院篩查】伊院推內科心衰竭篩查　半年發現15%個案
今日 00:00
【公院篩查】伊院推內科心衰竭篩查　半年發現15%個案

你可能感興趣

【公院事故】公院去年共呈報近2千宗事故僅公布1宗　醫管局：絕大部分屬輕微事故
17:17 2023/03/29
【公院事故】公院去年共呈報近2千宗事故僅公布1宗　醫管局：絕大部分屬輕微事故
【傷人案】大角咀中醫師丈夫疑被妻斬傷　消息指幼女目擊案發經過
19:45 2023/03/29
【傷人案】大角咀中醫師丈夫疑被妻斬傷　消息指幼女目擊案發經過
【公院篩查】伊院推內科心衰竭篩查　半年發現15%個案
今日 00:00
【公院篩查】伊院推內科心衰竭篩查　半年發現15%個案
公立醫院 服務 治療 伊利沙伯醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
11:29 2023/03/30
【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
18:30 2023/03/29
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
【酒店驚魂】內地女生小紅書分享住灣仔酒店接連撞鬼　怪事連連超驚悚
17:36 2023/03/29
【酒店驚魂】內地女生小紅書分享住灣仔酒店接連撞鬼　怪事連連超驚悚