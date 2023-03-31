【公院篩查】患者周女士：沒想過政府醫院有如此服務　跨專科門診跟進重拾生活信心

▲ 51歲的周女士是其中一位計劃發現的患者，她指計劃的門診跟進對她幫助很大。（陳靜儀攝。）

伊利沙伯醫院去年10月於內科推行心臟衰竭篩查計劃，為有氣喘症狀的病人抽血檢驗「NT-proBNP」指數。目前是及早找出心衰竭病人，及早用藥，免做手術。

51歲的周女士是其中一位計劃發現的患者。周女士本身是家庭主婦，健康狀況一直良好。去年8月起持續出現咳嗽、疲倦、「嘔黃膽水」等症狀，更日漸嚴重。她曾自行到私家醫院求診，但症狀未有好轉。到9月中，周女士到家庭醫生求診後，才照指示到急症室求醫。檢查後發現，周女士出現心臟二尖瓣倒流，當時心臟功能只剩下常人一半。

周女士出院後獲轉介至跨專科門診，接受護理和復康治療。現時心臟功能已比入院時回升10%。她指，「沒想過政府醫院可以提供如此完善服務。」跨專科門診的跟進，教她應如何做，給予她很大信心治病，「原來（患病）並非死路一條」。門診熱線亦可解答她的問題，給予指引，自己不必即時到急症室求醫。

她又指，得知自己心臟情況後，心理壓力很大、很徬徨。「出院後在家亦不敢亂動」，得跨專科門診跟進，給予指引，「告訴我情況不是這麼差」，令她慢慢重拾信心。現時自己變得「大膽了」，可提重物，接送女兒上學，重回正常生活。

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記者：李梓𨭎