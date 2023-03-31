【MIRROR】鏡粉投訴FC活動教主道歉　撞樣小Edan獲讚Ian再回應Unfollow林俊傑【有片】

迪士尼樂園有新搞作！迪士尼舉行「Duffy與好友同萌遊」，並邀得DJ朱薰擔任活動司儀，以及人氣男團MIRROR的「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）一同岀席活動，吸引大批粉絲到場參與，場面熱鬧！

教主、Edan和Ian於城堡前與一班迪士尼朋友Duffy & Friends一同現身，三子更大跳應援舞，令現場尖叫聲四起。

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拾回童真

三子其後一起接受傳媒訪問，Ian表示：「我從小到大都沒來過迪士尼樂園玩的，來過數次都是因為工作，入來工作都很開心，找回童真。我為人是沒甚麼童真的，以前小時候都不太看卡通片，所以今次入來都很開心。」

充滿童真的教主謂：「我入來迪士尼是很開心的，迪士尼等於我的童年回憶，我和家人會一起來這裏，或去其他國家的迪士尼，這是我們很恆常的家庭活動。來都想盡力安排舉家一起入迪士尼。」

妹控Edan則說：「我小時候都比較喜歡入迪士尼，因為這裏的機動遊戲會比較輕鬆，太刺激我玩不到。以前會與妹妹一起來，很開心。」

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為西九音樂節準備

西九文化區舉行首屆流行音樂節，三子都將會於音樂節舞台上演唱，並正為演出作準備。

Ian透露：「已跟Band一起Rehearsal，但正忙於拍劇而未去踩台，不過有跟Band Leader一起溝通箇中細節。」教主稱：「我亦練過一次Band Rehearsal，在日本的時候亦努力練習唱功。」Edan謂：「我昨天已踩台，今晚會繼續努力準備。」眾人都希望演出時有良好天氣。

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回應鏡粉投訴

MIRROR官方Fans Club將於5月27日舉行首個見面會，有粉絲認為名額只得3600個太少，亦有粉絲認為票價480元太貴。

教主說：「我們都深感抱歉，可能行政上、製作上、地方上有很多困難，在這個崗位上有很多事我們都不太知道，我們能做的就是繼續向公司反映這個現像，一些粉絲的聲音和想法，再作調整。」他續說：「永遠沒有足夠這回事，每次都有很多說話想跟他們說，亦會收禮物、簽名，不會足夠的，希望盡量做。

（會否加位？）我想的，但不能承諾，亦不輪到我去承諾。」

Edan認為：「以我所知公司就不會想賺大家錢，相信是因為有不同的成本，以及需要處理的，希望將來可以舉行一個更大型、更好的，大家都有時間跟我們一起聊天，我們表演給大家看。」

教主覺得：「公司或我們也好，我們都不想令事情變差，但現在卻令大家有不開心的感覺，希望大家給予更多耐性，執行上有更多可以去改。在FC上我們仍然很新，有很多需要改。」

▲ （左起）呂爵安（Edan）、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）。（陳慧安 攝）

撞樣小學生

TVB節目《成人教科書》中，一位11歲小六學生蔡施齊直言想改造成Anson Lo，他於改造後被指跟Edan撞樣。

教主亦有留意這位小朋友：「我在social media上，Edan post出來時看見了。」Edan笑言：「最大原因是他本身似我，都不關改造事，本身很似我，我看見都覺得真的很似，我覺得他長大後會很靚仔。」

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Unfollow風波

近日有關Ian Unfollow林俊傑（JJ）的新聞很多，Ian認為有報道誤解他的意思並澄清：「對不起！打打！可能我說得不太好，我不是否認Unfollow，我是有這個舉動的。我是在演唱會的前數天才Follow他，知道數天後會跟對方合作，當不用合作便Unfollow。」

他又說：「大家覺得我會不會很小器，但我自己知道我不是因為這個原因，網絡上的小舉動不等於我不尊敬他，我是100%尊敬他。Social Media是Follow一些想看的動態，是不是按一下Follow代表尊敬對方而不按則代表不尊敬？我覺得不用掛勾的。」

記者：梁樂欣