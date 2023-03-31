【生日快樂】22個月大孫仔炮製生日蛋糕 兩文三語賀家燕嫲嫲「37」歲大壽

▲ 22個月大嘅乖孫Julian，親生炮製生日蛋糕，家燕姐冧到爆！

有仔萬事足，薛家燕有個可愛乖孫就萬事冧！昨天(30日)是家燕姐的73歲大壽，22個月大的乖孫Julian親手炮製生日蛋糕，不足2歲的Julian做起來有板有眼，由落材料到打雞蛋、搓麵粉，甚至切士多啤梨都完全難不到他，Julian唱英文生日歌並甜絲絲說：「I love you嫲嫲！」更用國語說：「我愛你！」，這份甜到漏的心意，家燕姐開心到不得了，大讚蛋糕好味，「似模似樣，好有心機整！」。

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昨天是薛家燕的73歲牛一，壽星家燕姐整天的schedule都排得密密麻麻，慶祝節目加出席婚宴演出，生日有演出有錢搵，喜上加喜！但相信家燕姐最開心就是收到乖孫Julian為她親手炮製的士多啤梨、藍莓蛋糕，穿起小廚神制服的Julian，在媽媽Zoe從旁協助下整生日蛋糕，他一羹一羹舀起麵粉，再加上適量的牛油及糖，然後按著攪拌器後，再加入雞蛋及水，他cut保鮮紙及搓麵粉的手勢非常熟練，絕對不似一個年幼BB，家燕姐收到孫仔的心意勁冧，「謝謝你為我悉心做的蛋糕！」

個孫仔特別做個蛋糕俾我，係同我新抱佢媽咪一齊整嘅，佢又似模似樣，好有心機整，砌得好靚，所以我都好開心。

家燕姐新抱Zoe對烹飪甚有研究，之前抗疫期間，更包辦他們一家的伙食，整蛋糕可說是easy job，

之前我哋好少出街食，一日三餐都係佢煮咁滯，佢真係煮得好叻，佢仲教埋我孫仔煮！

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可愛的Julian除了親手炮製生日蛋糕外，仲唱埋英文生日歌給家燕嫲嫲，並送上飛吻，他牙牙學語說：「Happy birthday嫲嫲！」，再以國語說：「我愛你！」，乖孫對嫲嫲的生日祝福及禮物，家燕姐照單全收，她開心大讚孫仔「你真乖！」

人緣甚好的家燕姐，生日當然多人約，整個生日月都有很多好友約她吃飯慶祝，但正日生日當然留給最親最愛的家人，一家大小中午飲茶慶祝，晚上出席婚宴演出賺吓錢，開心打孖來，

今日下午出咗去飲茶，夜晚我有個結婚禮宴演出，跟住我哋就去食自己生日晚宴，因為比較夜孫仔唔可以參加，所以下晝同佢食咗嘢，今年好開心啦，『37歲』，哈哈！你知幾多歲…

說到今年生日願望，家燕姐坦言「最緊要身體健康！」，她希望香港、世界各地都繼續繁榮，經濟復蘇，她又可以世界巡迴演出賺錢，

希望事業如意，心想事成！我好開心今次巡迴演出啲FANS同觀眾都好支持，真係好感恩，希望今年周圍飛吓，又見多啲朋友，最緊要大家身體健康，每日都咁開心！

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記者︰林碧洋