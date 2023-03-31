【梅啟明工傷】入院現身透露最新情況　梅啟明堅稱有工作冇拎阿梅遺產一分一毫

▲ 梅啟明透露現時身體情況。

已故歌手梅艷芳（梅姐）的胞兄梅啟明日前在工作的餐廳廚房跣倒，一度昏迷送院搶救，經送院後回復清醒，目前正在留院觀察。案件暫列作「工業意外」，警方正在現場調查意外起因。

意外發生近一星期，梅啟明情況反覆，發高燒更半邊身麻痺，似乎距離康復仍需一段時間！

梅艷芳胞兄工傷後仍留院恐中風 半邊身麻痺梅啟明揚言：出院一定「做嘢」

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否認行動不便或中風

日前他接受傳媒訪問，梅啟明透露現時情況穩定，雖然日前發高燒至39.3度，幸好已退燒，亦否認行動不便或中風之說，並表示行動沒有問題，只是左邊手臂膊頭麻痹。

他續指當日跌倒時的確昏迷，翌日下午甦醒，昨日（3月30日）終於可落床行幾步，估計兩、三日內出院，又指去了驗血和抽小便，再等醫生的報告：「因為我個肺有事，個腦又有啲嘢，佢想我做磁力共振，但係要排期排到下個月18號，所以要出咗院再返嚟做磁力共振。」

▲ 梅啟明指現時情況穩定。

透露意外經過 堅稱一直有工作冇拎梅姐遺產

梅啟明透露自己在廚房做炒鑊，人手長期不足，明明8個人的工作，只得5個人做，加上餐廳生意很好，他忙到冇停手，要炒嘢、蒸飯、切嘢，豈料在攞飯時間跣親。

而且，他受傷意外報道出街後，坊間很多人驚訝他原來有工作，並非單靠梅姐遺產維生，對此，梅啟明堅稱一直有工作，強烈否認靠梅姐的錢維生，並說：「阿梅啲錢點維生呀？講難聽啲，根本我冇攞到佢一分一毫！點樣靠阿梅啲錢維生？」又表示一直遭人抹黑，被人誤解。

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堅拒攞綜緩

雖然71歲的梅啟明早已過了退休年齡，但他指自己一直都自食其力，去年還有做地盤工，要髹油搬鐵、斬草斬樹等，又透露沒有退休金。

他指現居於女友家，透露每月收入約2萬元，除了照顧女友，還要供養13歲的兒子。

談到現時發生意外，問到出院會否去返工，他直言自己手停口停，但詳細情況要跟僱主商討。雖然年紀大又發生意外，但梅啟明堅拒攞綜緩：「有手有腳，使乜攞綜援喎！我一路都冇停！」

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