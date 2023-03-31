【日本旅遊】港人日本熱門手信東京香蕉聯乘迷你兵 限4月1日至15日網購【內附連結】 休閒消費 11:09 2023/03/31 分享： 分享： 熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言 ▲ 8個售1,166日圓（約68.7港元）、12個售1,728日圓（約102港元）。（相片來源Paku and Mog官網） 香港人去日本很多人喜歡買東京香蕉產品作手信，鬆軟的香蕉形海綿蛋糕，包着濃郁的香蕉奶油內餡，是不少人的心頭好。 東京香蕉聯乘過不少產品，如比卡超、豹紋等，非常有創意，今次主角是迷你兵。這款迷你兵東京香蕉本來僅限關西地區獨家發售，現在於4月1日至15日，將在官方網店Paku and Mog發售，而這款產品將在4月份停售，旅日港人要買趁早。 ▲ 5款東京香蕉迷你兵造型，可愛度爆燈。（相片來源Paku and Mog官網） 記者：周美好 相關文章 【日本旅遊】大阪OMO關西機場酒店本周開幕 4月份一人住房價262港元起【內附連結】 12:02 2023/03/24 【日本旅遊】大阪OMO關西機場酒店本周開幕 4月份一人住房價262港元起【內附連結】 【日本旅遊】日本最大型酒店娛樂設施 東急歌舞伎町Tower 4月14日新宿開業【內附連結】 12:14 2023/03/23 【日本旅遊】日本最大型酒店娛樂設施 東急歌舞伎町Tower 4月14日新宿開業【內附連結】 【日本旅遊】全球第二座哈利波特片場6月東京開幕 3月22日預售入場券【內附連結】 13:21 2023/03/17 【日本旅遊】全球第二座哈利波特片場6月東京開幕 3月22日預售入場券【內附連結】 你可能感興趣 【日本旅遊】大阪OMO關西機場酒店本周開幕 4月份一人住房價262港元起【內附連結】 12:02 2023/03/24 【日本旅遊】大阪OMO關西機場酒店本周開幕 4月份一人住房價262港元起【內附連結】 【日本旅遊】日本最大型酒店娛樂設施 東急歌舞伎町Tower 4月14日新宿開業【內附連結】 12:14 2023/03/23 【日本旅遊】日本最大型酒店娛樂設施 東急歌舞伎町Tower 4月14日新宿開業【內附連結】 【日本旅遊】全球第二座哈利波特片場6月東京開幕 3月22日預售入場券【內附連結】 13:21 2023/03/17 【日本旅遊】全球第二座哈利波特片場6月東京開幕 3月22日預售入場券【內附連結】 網上購物 美食 產品 手信 日本 蛋糕 東京