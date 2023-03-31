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【日本旅遊】港人日本熱門手信東京香蕉聯乘迷你兵　限4月1日至15日網購【內附連結】

休閒消費 11:09 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

8個售1,166日圓（約68.7港元）、12個售1,728日圓（約102港元）。（相片來源Paku and Mog官網）

香港人去日本很多人喜歡買東京香蕉產品作手信，鬆軟的香蕉形海綿蛋糕，包着濃郁的香蕉奶油內餡，是不少人的心頭好。

東京香蕉聯乘過不少產品，如比卡超、豹紋等，非常有創意，今次主角是迷你兵。這款迷你兵東京香蕉本來僅限關西地區獨家發售，現在於4月1日至15日，將在官方網店Paku and Mog發售，而這款產品將在4月份停售，旅日港人要買趁早。 

5款東京香蕉迷你兵造型，可愛度爆燈。（相片來源Paku and Mog官網）

記者：周美好

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