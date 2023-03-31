【明星育兒】貼地50億駙馬定立嚴格家規　3孩之父吳家樂：洗澡只限15分鐘

▲ 吳家樂的家規甚嚴。

藝人吳家樂現在播出的劇集《隱形戰隊》飾演「隱形戰隊」成員辛Sir（辛曉明），為了拯救愛女辛芷瑤（關嘉敏飾）差點無命！現實生活中，吳家樂都是廿四孝爸爸，在疫情期間擔心子女在隔離期間遇上意外，特意飛到杜拜陪伴子女隔離完再回香港，但家樂教仔女，不單只是付出愛，他家教甚嚴，定立系列家規要子女遵守，但最基本一定要做個好人！

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曾離家出走

與太太周蕙蕙育有一女兩子的吳家樂，出身公屋，於何文田愛民邨長大，家中有2個姐姐及2個妹妹，從小在「女人堆」中長大，他自認性格頑皮，曾經因為被父母責罵而發脾氣離家出走，「嗰個年代無手提電話，又餓又無錢，喺公園瞓咗幾粒鐘，最後都係返咗屋企。」 後來他到加拿大留學獲得會計及美術系學士學位，畢業後返港加入TVB，先是做幕後，後來轉職幕前。雖然他一直默默耕耘，不過星運平平，直到劇集《鐵拳英雄》馮春美一角，他為角色地獄操練成爆肌身形，專業精神令人敬佩。

吳家樂對自己要求甚高，每個角色都做到最好！連教育子女如是，他認為子女不需要有出色，但一定要做好人，尊師重道是基本條件：

喺屋企我要佢哋講中文，寫好啲中文字；揸好啲雙筷子；見到鄰居要打招呼，要有禮貌，呢啲我哋好堅持。

吳家樂和太太對教育子女都有相同理念：「我同太太覺得，做乜唔緊要，最緊要做個好人先，唔好做壞事。」

他又自認自己無法做到男女平等：

女要錫，要保護；仔，踢波撞傷都唔准喊，流血就抹咗去，唔准喊！

雖然吳家樂是廿四孝爸爸，但其實他都是嚴父。當子女犯錯時，他會把握機會教育子女，更定立一套賞罰分明的家規，家樂說：

一個唔乖、三個都唔乖；一個犯錯，三個都會罰。洗澡只限15分鐘、吃飯唔可以由工人餵、扭計要佢企等。

他又指女兒曾經因為一次不聽話，所以便取去她最心愛的公仔，直至她道歉才歸還。

▲ 吳家樂育有3個子女。

被稱為50億駙馬

吳家樂的太太周蕙蕙家族大有來頭，因而被稱為50億駙馬，周蕙蕙是其士習團的主席周亦卿女兒，周亦卿有「升降機大王」之稱，家族身家達46億。 周蕙蕙是保護遺棄動物協會（SSA）的創會會員，一直很支持協會拯救流浪動物，更會領養動物，儘管仔女喜歡毛孩，但他都等子女十歲後才會領養動物。因為希望覺得子女十歲前並未懂得照顧小動物，十歲後便可以學習主動照顧。當大女10歲的時候，吳家樂聯絡保護遺棄動物協會希望領養狗仔，並且成功領養Trico。

吳家樂表示：「佢哋會知道自己要做啲乜嘢，要去放狗，幫Trico抹腳，落雨會幫Trico抹身，有一份『兄弟姊妹』嘅感情，我大女成日都同Trico攬頭攬頸，玩自拍。」他又提到自己當狗狗是屋企人所以不會挑選狗隻的品種。

為子女遠赴杜拜隔離

吳家樂婚後雖然忙於拍劇，但他對三個子女的事情都非常緊張。早前英國疫情爆發，他和太太因為擔心子女，於是特意安排子女回港，但是又擔心子女在隔離期間遇上意外，於是吳家樂和太太便選擇了杜拜作為中間點，和子女一起隔離再回香港。被問到隔離期間時會否不安，吳家樂指：

總之我哋每日期望唔好有唔舒服，只要我哋無唔舒服，我哋訂到機票上到機，返到嚟香港，要隔離21日、38日都無所謂。所以我同人哋講，無一個家庭好似我哋咁隔離得咁開心，因為我哋有得倒數。

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責任編輯︰王明芳