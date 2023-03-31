【香港消費券2023】多間商場4月即推食買玩優惠　沙田新城市廣場豪派2千萬元電子禮券

▲ 新城市廣場夥HomeSquare，由明日起派逾$2,000萬元電子禮券刺激消費。（商場提供）

0416、0416，大家都好期待呢個日子來臨吧，正是4月16日政府派3,000元消費券的日子，mark低先。呢次派發的3000元消費券，雖然未趕及復活節假期的熱門使錢日子，不過，唔少商場優惠，已經等唔切4月16日呢個派錢日子，紛紛率先提早半個月，即時提供食買玩優惠，大家一於唔使諗咁多，好好享受呢個4月消費月。

沙田新城市廣場：豪派2千萬元電子禮券

一如過往，為吸引消費者幫襯，各大商場都會各出奇謀，推出各種消費券優惠吸客。沙田新城市廣場及HomeSquare，則聯手推出消費券早鳥優惠，由4月1日起一連兩個月豪派逾2,000萬港元商場電子禮券，顧客最高可享日賞逾10,000港元商場電子禮券及4,700港元商戶優惠券，而沙田新城市廣場更將設有「LuLu豬 x豬咪春日櫻花祭」，7大紅粉緋緋打卡位絕對令人少女心滿滿，是一站式打卡、消費好去處。

▲ 新城市廣場_【LuLu豬 x豬咪春日櫻花祭】（商場提供）

荃灣廣場：派50萬元電子禮券

荃灣廣場及新達廣場都唔使等到4月16日，在4月1日起就推出一連串消費賞活動。荃灣廣場的「消費Power Up！ 」，派發總值近50萬港元商場電子禮券，最高可享750港元商場電子禮券，電子禮券涵蓋時尚服飾、國際美妝品牌及潮流運動服飾，於指定日子更可獲贈「葵荃青消費賞4.0」送出的美妝品牌電子禮券，全方位體貼你需要；而位於大埔的新達廣場將呈獻「火熱消費賞」，最多獲得450港元電子優惠券，多買多賞。

▲ 荃灣廣場的「消費Power Up！ 」，派發總值近50萬港元商場電子禮券。（商場提供）

YOHO MALL：消費1千即賞50元電子禮券

而YOHO MALL在這個4月購物月，也有新搞作，推出「日日購物賞」，分兩階段進行。

第一階段︰由即日起至4月30日。The Point 會員即日以電子貨幣，於YOHO MALL最少2間商戶消費滿1,000港元，即賞50港元商場電子購物禮券。

第二階段︰消費券派發日（4月16日）起至4月30日。此階段分別有兩項獎賞︰

1.The Point 會員即日以電子貨幣，於YOHO MALL最少2間商戶消費滿4,500港元，即賞300港元商場電子購物禮券。（禮券涵蓋時裝服飾、美容、精品及餐飲類別）

▲ YOHO MALL同場加映： 全港最大「MOOMIN x山下菓子期間限定店」，發售逾300款主題精品及甜品，3米高萌樣姆明首次現身，打卡療癒度爆登。（商場提供）

2.The Point 會員即日以恒生信用卡，於YOHO MALL最多3間商戶累積消費滿9,000港元，即賞額外100港元新地商場贈券、360港元Point Dollar及2次參加大抽獎機會贏取新型號電動車。

編輯：葉翠華