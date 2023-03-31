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【東張西望】元朗麵檔107歲婆婆退而不休　每日開工中氣十足揭長壽秘訣

健康 10:49 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

元朗麵檔107歲婆婆退而不休，每日開工中氣十足揭養生秘訣。

元朗美食一向出名，TVB節目《東張西望》近日走訪該區一間麵檔，店內107歲的老闆娘退而不休，每日堅持開工，幫忙打理店鋪，即使年過百歲仍中氣十足，相當精伶，更因此在區內爆紅，吸引不少食客光顧。

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據《東張西望》報道，107歲的蓮婆婆在潮州出生，來港後於尖沙咀長大，之後嫁到元朗。麵檔最初由她和丈夫二人經營，開業超過70年，現已交由子女打理，但蓮婆婆每天仍會到麵檔幫忙收錢，她說自己不識字，但擅長計數，「唔會計錯，呢啲好小數目咋嘛」。

雖然蓮婆婆已年過百歲，出入要靠拐杖扶助，但仍然精神奕奕，中氣十足，「我見過日本人、見過飢荒、見過溫黛（颱風），樣樣都經歷過」。提到長壽秘訣時，蓮婆婆透露自己從不挑食，「我咩都食嘅，食得入口就㗎喇，唔使戒口嘅」。

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拍攝當日，蓮婆婆身穿一套自己縫製的衣服，上面印滿花花圖案，被讚打扮漂亮時，蓮婆婆笑言「我無扮靚，由細到大都咁靚，我無電髮、無化妝，咩都無邊度有得靚」。

現場所見，有不少客人前來光顧，訪問期間，蓮婆婆不時招呼客人，又與他們閑聊。有食客表示，每次經過元朗都會光顧，「每次見到婆婆都好精神，畀到好多正能量我哋」。

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責任編輯：羅嘉欣

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