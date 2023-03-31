【兒童節】Spotify推出兒童節企劃　將歌單封面換成歌手兒時照片　

▲ 串流音樂平台Spotify推出兒童節企劃，將香港編輯歌單封面都換成香港歌手兒時照片。

2022年兒童節，串流音樂平台Spotify推出兒童節企劃，將香港編輯歌單封面都換成香港歌手兒時照片。而今年Spotify 再捲土重來，邀請更多香港歌手參與今年之活動企劃。

今年亦貫徹上年度活動的主旨，希望大家在生活中都保持童心，也藉此慶祝4/4兒童節。

其中參與歌手包括：快將舉行演唱會嘅Sam哥許冠傑、Sammi鄭秀文、陳慧琳、張敬軒、容祖兒、姜濤、Jer柳應廷、鄭欣宜、Twins、Gin Lee李幸倪、林家謙、Serrini、MC張天賦、Tyson Yoshi、馮允謙、陳柏宇、林奕匡、Gareth.T、Winka@Collar、ToNick、張蔓姿、Lewsz、林一峰、Kendy Suen、Thomas Ng、說唱歌手Novel Friday 及獨立音樂人Alexmalism。

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而除了歌單封面改成歌手兒時照外，我們也特別邀請了藝人Coffee 林芊妤的囝囝—彥彥（翟德彥）分享佢聽的歌曲，配合Spotify的宗旨：聽歌就是一件咁簡單快樂的事，不分年齡、曲風同類型，細路仔聽咩歌我們一樣都如此歡迎。

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責任編輯︰陳珈希