【MIRROR成員】陳卓賢為取消追蹤林俊傑IG解話　Ian強調自己非常尊重JJ

▲ MIRROR成員陳卓賢（Ian）unfollow林俊傑IG惹討論！

歌手林俊傑（JJ）的《JJ20世界巡回演唱會 香港站》於昨晚（3月19日）在中環海濱舉行第三場演出，MIRROR成員陳卓賢（Ian）本為昨晚的嘉賓，Ian在午間也有到場參與綵排，不過最終未見現身。

對於臨時被「彈鐘」，MIRROR經理人花姐就此事向傳媒回應作出回應：「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。」而林俊傑演唱會香港區監製李志倫也曾於個人社交平台發文致歉。

「被彈鐘」事隔近兩星期，Ian於昨日（3月30日）與鄭秀文等藝人現身活動後，也解釋自己unfollow林俊傑IG的原因！

【MIRROR成員】林俊傑個唱臨時飛起Ian 花姐回應：JJ演唱會製作單位向我們致歉

Ian unfollow林俊傑IG

面對被取消相關演出環節，Ian被發現在IG上取消追蹤JJ的帳號，更令人認為他是希望藉unfollow表達不滿。

在昨日，Ian接受傳媒訪問時被問及此事，他強調自己是非常尊重JJ，至於unfollow對方，純粹是個人習慣，他說：「我習慣係follow真實見過同合作過嘅，本身係冇follow JJ，但見到有機會合作所以我先follow佢社交網。」

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心情未受影響

Ian也指自己未有受事件影響自己的心情，承認自己當日有參與綵排、在演出前數天得知有份做嘉賓，並希望可再有機會向前輩學習。

在本星期二（3月28日）《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》記者會過後，AK被問到此事，他指事件事實如JJ演唱會監製的聲明，又指Ian是沒有感到不開心，也期待下一次準備得更好後與JJ合作，Lokman笑指最傷心的是AK，因為AK帶了唱片到場，打算取簽名，結果未可看到JJ。

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