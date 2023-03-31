  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 11:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】陳卓賢為取消追蹤林俊傑IG解話　Ian強調自己非常尊重JJ

娛樂 11:15 2023/03/31

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

MIRROR成員陳卓賢（Ian）unfollow林俊傑IG惹討論！

歌手林俊傑（JJ）的《JJ20世界巡回演唱會 香港站》於昨晚（3月19日）在中環海濱舉行第三場演出，MIRROR成員陳卓賢（Ian）本為昨晚的嘉賓，Ian在午間也有到場參與綵排，不過最終未見現身。

對於臨時被「彈鐘」，MIRROR經理人花姐就此事向傳媒回應作出回應：「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。」而林俊傑演唱會香港區監製李志倫也曾於個人社交平台發文致歉。

「被彈鐘」事隔近兩星期，Ian於昨日（3月30日）與鄭秀文等藝人現身活動後，也解釋自己unfollow林俊傑IG的原因！

【MIRROR成員】林俊傑個唱臨時飛起Ian　花姐回應：JJ演唱會製作單位向我們致歉

Ian unfollow林俊傑IG

面對被取消相關演出環節，Ian被發現在IG上取消追蹤JJ的帳號，更令人認為他是希望藉unfollow表達不滿。

在昨日，Ian接受傳媒訪問時被問及此事，他強調自己是非常尊重JJ，至於unfollow對方，純粹是個人習慣，他說：「我習慣係follow真實見過同合作過嘅，本身係冇follow JJ，但見到有機會合作所以我先follow佢社交網。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

心情未受影響

Ian也指自己未有受事件影響自己的心情，承認自己當日有參與綵排、在演出前數天得知有份做嘉賓，並希望可再有機會向前輩學習。

在本星期二（3月28日）《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》記者會過後，AK被問到此事，他指事件事實如JJ演唱會監製的聲明，又指Ian是沒有感到不開心，也期待下一次準備得更好後與JJ合作，Lokman笑指最傷心的是AK，因為AK帶了唱片到場，打算取簽名，結果未可看到JJ。

最新影片推介：蘭茜專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】Stanley為7子中環海濱合照解畫　邱士縉否認被JJ侮辱：絕對的榮幸
11:20 2023/03/23
【MIRROR成員】Stanley為7子中環海濱合照解畫　邱士縉否認被JJ侮辱：絕對的榮幸
【MIRROR】MIRROR歌迷會慶祝成立1周年　五月與鏡粉聚會門票以實名登記
15:55 2023/03/30
【MIRROR】MIRROR歌迷會慶祝成立1周年　五月與鏡粉聚會門票以實名登記
【再見寧靜海】陳卓賢拍MV突然爆喊　 Ian自揭患ADHD：以前屋企人冇正視呢樣嘢
11:48 2023/01/19
【再見寧靜海】陳卓賢拍MV突然爆喊　 Ian自揭患ADHD：以前屋企人冇正視呢樣嘢
【拉闊音樂會】陳卓賢拍《冰上火花》受傷　AK澄清沒「封咪」將推個人單曲【有片】
18:30 2023/03/10
【拉闊音樂會】陳卓賢拍《冰上火花》受傷　AK澄清沒「封咪」將推個人單曲【有片】

你可能感興趣

【MIRROR成員】Stanley為7子中環海濱合照解畫　邱士縉否認被JJ侮辱：絕對的榮幸
11:20 2023/03/23
【MIRROR成員】Stanley為7子中環海濱合照解畫　邱士縉否認被JJ侮辱：絕對的榮幸
【MIRROR】MIRROR歌迷會慶祝成立1周年　五月與鏡粉聚會門票以實名登記
15:55 2023/03/30
【MIRROR】MIRROR歌迷會慶祝成立1周年　五月與鏡粉聚會門票以實名登記
【再見寧靜海】陳卓賢拍MV突然爆喊　 Ian自揭患ADHD：以前屋企人冇正視呢樣嘢
11:48 2023/01/19
【再見寧靜海】陳卓賢拍MV突然爆喊　 Ian自揭患ADHD：以前屋企人冇正視呢樣嘢
陳卓賢 林俊傑 娛樂人物職業 Mirror 歌手 娛樂行業

最高瀏覽

【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
11:29 2023/03/30
【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
18:30 2023/03/29
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長