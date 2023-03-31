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【嬰兒濕疹】初生BB有濕疹未必母乳有關 4大因素或致嬰兒濕疹

兒童健康 10:48 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

【嬰兒濕疹】BB有濕疹港媽被歸咎餵母乳 醫生：把責任推到媽媽身上不公平，能否妥當地照顧孩子特別是嬰兒，產婦或者是保母的情緒，有着關鍵的作用。母親或保母作為照顧者，若情緒不穩、大起大落，加上嬰兒的哭鬧，她第一時間會在嬰兒身上發洩情緒，覺得嬰兒是個負累，而各式各樣的虐兒情況便由此產生。

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一、孩子雖小，但也會感受到那種被厭惡的氣氛，而出現情緒緊張和不安全的感覺，這會影響孩子的內分泌、消化系統異常，直接令皮膚出問題，例如濕疹，因此，每一位家人都有責任幫助產婦度過難關。

二、大家都知道嬰兒的皮膚表面十分嬌嫩，一些外界的因素都容易導致皮膚痕癢、濕疹等。若居住環境過於乾燥，令嬰兒的皮膚生痱子；蚊叮、床鋪的蟲蟎令皮膚出粒粒，或會惡化成為濕疹。

三、再進一層就是嬰兒的衣服，穿得太多、過厚，或者是穿着毛織品，如果衣服的表面有圖案，當中的染料一旦觸及嬰兒嬌嫩的皮膚，也可能會形成濕疹或其他皮膚問題，因此，必須給嬰兒穿着柔軟的純棉衣物。

四、遺傳也是因素之一，父母其中一方曾經患過濕疹或過敏性疾病，也有機會令孩子「中招」。

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撰文 : 李韡玲

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