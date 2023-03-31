【AV女優】繪麗奈首個AV面世　素海霖拍片歡迎局長觀賞留言：唔需要出信㗎

▲ 網民話一定要支持！

香港人絵麗奈（繪麗奈），原名為素海霖於日本出道拍AV，成為日本首位香港人AV女優，其出道處女作網絡版在今日（3月31日）面世，不少網民紛紛表示一定要支持，引起大家討論！

早前網上流傳文化體育及旅遊局局長楊潤雄出信恭賀她的假消息，絵麗奈日前在尖沙嘴海旁拍片，宣布AV作品面世，並隔向向楊潤雄自我介紹，歡迎對方觀賞及評價自己作品。

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拍片歡迎局長觀賞

她說：「Hello局長，你好，我係繪麗奈，亦都可以稱呼我做Erena，我係AV女優，唔係女郎呀！如果想認識我多啲，我第一套戲31號就面世喇，睇完可以留言畀我，批評或者鼓勵都可以，唔需要出信㗎！」

另外，她宣佈4月1日凌晨12點，將在Youtube開直播和大家見面。

其實絵麗奈成為港產AV女優出道後，成為全城熱話，IG追蹤人數已逼近20萬，簡直人氣爆燈！

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是非多多 曾出軌向前度報復

人紅自然是非多，網上對她的討論熱烈，當中更有聲稱曾是素海霖中學同學的網友爆料指，她在中學時頗文靜，在班中並不算突出的一位。同時討論區更爆素海霖於網上賣性感相賺錢，甚至有指她疑曾賣倫敦金，但這未有證據只是網民一面之詞。

同時素海霖過往的受訪影片也被留意，當中她曾上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》分享「偷食男女」的真人真事，她表示曾於發現男友出軌後，便「以牙還牙」用出軌的方式向對方報復，試過在一年內出軌4至6次。

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