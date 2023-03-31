  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 11:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AV女優】繪麗奈首個AV面世　素海霖拍片歡迎局長觀賞留言：唔需要出信㗎

娛樂 11:23 2023/03/31

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

網民話一定要支持！

香港人絵麗奈（繪麗奈），原名為素海霖於日本出道拍AV，成為日本首位香港人AV女優，其出道處女作網絡版在今日（3月31日）面世，不少網民紛紛表示一定要支持，引起大家討論！

早前網上流傳文化體育及旅遊局局長楊潤雄出信恭賀她的假消息，絵麗奈日前在尖沙嘴海旁拍片，宣布AV作品面世，並隔向向楊潤雄自我介紹，歡迎對方觀賞及評價自己作品。

【AV女優】絵麗奈公開AV作品花絮場景　素海霖獲男粉絲鼓勵：我同老婆會一齊睇！

拍片歡迎局長觀賞

她說：「Hello局長，你好，我係繪麗奈，亦都可以稱呼我做Erena，我係AV女優，唔係女郎呀！如果想認識我多啲，我第一套戲31號就面世喇，睇完可以留言畀我，批評或者鼓勵都可以，唔需要出信㗎！」

另外，她宣佈4月1日凌晨12點，將在Youtube開直播和大家見面。

其實絵麗奈成為港產AV女優出道後，成為全城熱話，IG追蹤人數已逼近20萬，簡直人氣爆燈！

    點擊圖片放大
    +6
    +5

是非多多  曾出軌向前度報復

人紅自然是非多，網上對她的討論熱烈，當中更有聲稱曾是素海霖中學同學的網友爆料指，她在中學時頗文靜，在班中並不算突出的一位。同時討論區更爆素海霖於網上賣性感相賺錢，甚至有指她疑曾賣倫敦金，但這未有證據只是網民一面之詞。

同時素海霖過往的受訪影片也被留意，當中她曾上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》分享「偷食男女」的真人真事，她表示曾於發現男友出軌後，便「以牙還牙」用出軌的方式向對方報復，試過在一年內出軌4至6次。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：蘭茜專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【AV女優】素海霖公開素顏自拍照　 絵麗奈曾被問「如何做到每次都唔同樣 」
11:19 2023/03/23
【AV女優】素海霖公開素顏自拍照　 絵麗奈曾被問「如何做到每次都唔同樣 」
【AV女優】素海霖親解公開素顏自拍原因　絵麗奈：識睇就知道我個鼻無整過
11:50 2023/03/24
【AV女優】素海霖親解公開素顏自拍原因　絵麗奈：識睇就知道我個鼻無整過
【AV女優】絵麗奈公開AV作品花絮場景　素海霖獲男粉絲鼓勵：我同老婆會一齊睇！
13:54 2023/03/30
【AV女優】絵麗奈公開AV作品花絮場景　素海霖獲男粉絲鼓勵：我同老婆會一齊睇！

你可能感興趣

【AV女優】素海霖公開素顏自拍照　 絵麗奈曾被問「如何做到每次都唔同樣 」
11:19 2023/03/23
【AV女優】素海霖公開素顏自拍照　 絵麗奈曾被問「如何做到每次都唔同樣 」
【AV女優】素海霖親解公開素顏自拍原因　絵麗奈：識睇就知道我個鼻無整過
11:50 2023/03/24
【AV女優】素海霖親解公開素顏自拍原因　絵麗奈：識睇就知道我個鼻無整過
【AV女優】絵麗奈公開AV作品花絮場景　素海霖獲男粉絲鼓勵：我同老婆會一齊睇！
13:54 2023/03/30
【AV女優】絵麗奈公開AV作品花絮場景　素海霖獲男粉絲鼓勵：我同老婆會一齊睇！
娛樂人物職業 演員 電影 楊潤雄 網絡熱話 娛樂行業

最高瀏覽

【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
11:29 2023/03/30
【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
18:30 2023/03/29
【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長