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【兒童意外】兒子玩餐枱轉盤被熱湯燙傷 家長發文公審反惹網民力撐食店

育兒經 13:14 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

家長發文公審食店轉盤致雞湯倒翻燙傷，反惹網民力撐食店。圖片來源:fb「匿名公社」

充滿好奇心的小朋友，自然會對身邊事物忍不住「手多多」，作為家長有責任教育孩子避免意外。有家長帶同子女與家人外出用餐，指侍應上菜疏忽導致女兒嚴重燒燙傷，要求餐廳負責，並把與餐廳的對話截圖，放上網公審，網民看後即一面倒力撐食店。

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日前一名台灣家長於fb群組「匿名公社」發相發文指:

遇到一個垃圾店家！一家人開開心心去吃飯，結果因為店家的疏失導致我兒子嚴重燒燙傷，這種店家最好快點倒閉！

但從家長附上的對話截圖中，卻顯示與家長指控完全不同相符的內容。

家長附上的對話截圖中，被發現與指控完全不同相符。圖片來源:fb「匿名公社」

監視器有錄影

家長貼出向店家問責的部份FB對話截圖，質問食店:「我不管你們怎樣，我兒子在你們店裏受傷，難道你們不想負責任？」，而食店反斥:「你兒子怎麼受傷的，您不清楚嗎？監視器都有錄下您兒子玩餐桌上的轉盤，您兒子不這樣，雞湯會掉下來嗎？身為家長的您也不制止小孩的行為，反而還縱容他，害小孩受傷的難得（道）不是你嗎？」。

家長不滿店家拒絕負責任，怒斥:「所以現在是把責任推到我們受害者這邊嗎？你邏輯清不清楚啊，你的雞湯就這樣放在卡式瓦斯爐，當然很容易掉啊，轉盤不轉我們是要吃什麼飯？如果你有把雞湯直接固定好，我兒子在怎麼轉也不會掉不是嗎？」

帖文一出，旋即有大批網民留言，並一面倒撐食店，指家長管教不善，還惡人先告狀。

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責任編輯︰王明芳

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