【整容上癮】男子自少因外貌被欺凌　花$22萬赴韓整容：大家覺得值嗎？

▲ 自少因外貌被欺凌，男子花$22萬赴韓整容，首吐心聲：大家覺得值嗎？

不少人會因不滿意自己的長相而選擇整容。泰國一名男子因自小被人攻擊外貌，於是下定決心整容。早前他在社交平台分享自己整容前後的對比照，吐露花費了3,600萬韓圜（約22萬港元），詢問「大家都覺得值嗎？」，引起網民的熱議。

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該名男子近日於TikTok分享指，自己從小因外貌長相飽受攻擊欺凌，於是下定決心努力工作，希望可以存錢赴韓國整容，釋懷過去的心結。最後他終於遠赴韓國，總共花費了3,600萬韓圜整容。他還大方指出自己修整了臉上5個部位，包括修復下垂的眼瞼、開眼肌、隆鼻縮鼻翼、隆下巴及為全臉填充脂肪。

從照片中可見，整容前的他眼皮耷拉，沒有什麽精神氣，整容後的他容貌有了些許改變，但不至於太誇張，整個人也更有自信，氛圍大有不同。照片曝光後引起網民的熱議，紛紛大讚「這錢花得值」，又形容男子如獲新生，看起來非常自然帥氣，「整得恰到好處」，直呼男子「人生改變了」。

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責任編輯：羅嘉欣