報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝 (薰衣草香、牡丹花香)

試用專員: chu kwun wah

相信大家對薰衣草香及牡丹花香絕不陌生,它可以舒緩皮膚脫水的情況,能夠滋潤及令皮膚回復光滑,而今次我試用是ON: THE BODY 推出薰衣草香及牡丹花的沐浴露,當中以「無添加」及芬芳香氣為賣點,務求令我可在不同場合,都散發自信香氣。

我會分以下3方面同大家介紹

清潔度(滿分為5分)⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️沐浴露最緊要係清潔力,咁我就用左原子筆輕畫一下,再用一下沐浴液,加水起泡,然後係上面輕擦2下,而原子筆跡亦都因而消失,達致滿分😆

清爽度(滿分為5分)⭐️⭐️⭐️⭐️使用後,我會用發泡膠粒放係手上,只有少量發泡膠係手面上,尚算滿意。

持久度(滿分為5分)⭐️⭐️使用個刻,其薰衣草味好濃烈,但靜待5分鐘後,香味就完全消失。

總結:我覺得各方面都表現出色,值得推薦。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:wu wei

「On:the body」是韓國家喻戶曉的品牌,亦因呢個品牌沐浴露持久的香味被好多韓國藝人推薦,之前就一直想有機會試下。兩款沐浴露都是透明質地,很清新乾淨的感覺。因為呢排睡覺質量差,想使用薰衣草沐浴露改善睡眠質素,因此我首先試用的是薰衣草味的沐浴露,同我預期相同,沐浴露有很濃郁的薰衣草香味,整個浴室都充滿薰衣草芬香,為沐浴增添愉悅心情。沖完涼後,我冇再額外使用潤膚露,感覺到皮膚冇咁乾,特別滋潤彈滑,舉手投足都香氣盈盈。夜晚睡覺時,仍然可以聞到身上淡淡的香香的味道,很喜歡!

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Chan Yan wing

呢個牌子之前有買過另一隻味,係我少數喺呢個價位又香但又唔敏感既淋浴露,因為之前生過濕疹,唔係隻隻都可以唔起泡就搽落身,但呢隻可以。個人比較喜歡牡丹花味,以為自己浸緊花瓣浴咁,覺得自己高貴左,哈哈。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Chan Shui wah

我試用了ON: THE BODY HK花萃美肌沐浴露套裝 (薰衣草香、牡丹花香), 2隻味我都有用, 我覺得都幾唔錯呀! 幾清新既花香味,

我好怕一些好濃郁既, 聞到我都暈, 呢隻花香味岩岩好, 我未用過韓國出既沐浴露, 但原來又幾好,

我喜歡它pH5.5弱酸性溫和配方, 無添加化學野, 而且高度保濕,滋潤肌膚, 因為我皮膚比較敏感, 有時沖完涼會有少少紅痕,

所以我要用一些溫和既沖涼, 呢隻我用左就未出現問題, 摸上皮膚都幾滑, 用完之後都可以考慮再買, 好大支有排用, 價錢親民,

而且又有Chloe代言, 佢好靚女! 用左有佢皮膚咁白滑!

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Cheung Man Kuen

很榮幸今次可以試用ON: THE BODY花萃美肌沐浴露(薰衣草香) , 就單看成份,內含大馬士革玫瑰水及煙酰胺,它的維生素B3成分可保濕及亮澤肌膚 。

在沐浴過程,聞到陣陣薰衣草香氣令我身心放鬆,放工後使用如享受一個SPA 的效果。而且用後身上會散發陣陣香氣的效果,也很保濕洗完不需要再搽乳液,光是這一點我就愛上日了。因為平時我就非常喜歡沐浴露有香氣,但大多的沐浴露洗完後再身上的味道都持續不久,但用這枝洗完後一整天都可以聞到淡淡的香氣,感覺就像噴了香水出門一樣,所以用完之後我非常的喜愛。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Ng Kam Yu

多謝TOPick抽中我試用,2支沐浴露我都開左黎用,2隻味都好香,用完全身都香噴噴,牡丹花香味好清新,淡淡的,聞落好舒服,而薰衣草香味聞落就比較濃烈,呢款沐浴露用完之後都會好水潤保濕,唔會乾燥,最令我滿意既就係用完之後會有陣香味係身體上,聞住薰衣草味令我成個人都好放鬆,如果個日特別攰,我就會揀用薰衣草味既沐浴露,因為用完之後,聞住薰衣草味個晚會訓得好舒服。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Or Ka Wai

有幸試用ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝真的很開心,收到後立即開封使用,薰衣草香及牡丹花香都是我的最喜愛的花香味,而且ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝可以讓我在沐浴後為肌膚保持滋潤幼滑有水分、滑嫩有彈性,沐浴同時深層淨化每一吋肌膚,沐浴後全身會散髮出清新脫俗香味,令肌膚遠離乾燥肌膚和軟化、舒緩每一吋幼嫩肌膚,可以幫助我在繁忙又高壓的工作後在臨瞓前享受及放鬆一個沐浴享受,然後提高睡眠質素及舒緩情緒!

▼ 點擊圖片放大

試用專員: LEE CHUNG YUEN

天氣開始回暖而潮濕,容易令人感到疲倦乏力,更容易引致皮膚濕疹復發。為了好好呵護自己嘅肌膚,我使用了呢款ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露,佢係韓國LG Household & Healthcare Ltd. 旗下品牌,強調以大自然力量來喚醒肌膚每一吋活力,運用天然能量,呵護每一吋肌膚,讓優雅的植物香氣,散發全身上下,打造女人獨特迷人魅力。佢有薰衣草香及牡丹花香味兩種,容量1000ml好大支好抵用,佢半透明的樽身,能夠睇到餘下多少用量。用佢黎沖涼感覺好清爽乾淨,亦能夠維持肌膚保濕滋潤,皮膚完全唔會癢。加上佢的薰衣草香及牡丹花香味都好清新,一邊沖涼一邊感覺身體好放鬆、壓力全消。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Lam Chi Kit

ON: THE BODY HK花萃美肌沐浴露薰衣草香味及牡丹花香味兩款我們屋企都試用過。先說老公喜歡的牡丹花香味,起初會覺得是玫瑰花味,但持續的花香味在玫瑰花味後還有其他甜甜的花香味,非常宜人。而且花香味非常濃郁,在浴室門外的家人都會嗅到,不禁讓人讚歎:好香呀!而老婆喜歡的薰衣草香味,非常適合睡前放鬆心情使用,這款香味跟家裡有在使用的薰衣草精油味道相近,幾岩我地。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Chau Kei Ching

呢款沐浴露之後身體都好香,而且味道嘅持久度都好高,可以維持到差唔多一日,我覺得薰衣草香味比較濃,不過牡丹花比較清香一點,我覺得用完呢款產品之後皮膚都唔會好乾旱,都好特別,不過我覺得可以唔好太過一 pat pat,因為我覺得比較結,用起上嚟有啲唔方便,不過如果佢稀少少嘅話應該會比較容易用!但我覺得用完之後皮膚都好乾爽好舒服,總會可以保持到成日,到10分唔錯,最緊要係可以令到皮膚滋潤得好啲同埋保濕度一定要高,呢兩樣嘢呢款沐浴露都做得好好,我覺得用完之後皮膚真係有好轉,遲啲都會買返呢種產品!

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Ngan Tsz Ming

2樽沐浴露:都有淡淡自然的花香味!一泵的份量已泵出大概港幣一元硬幣的面積,而且沐浴露質地柔滑,很易推開。兩泵已搓揉出豐富的泡沫去洗一次澡,浴後肌膚留有微香,感覺清爽,但又不會太有乾燥感,肌膚感到很舒服,適合春夏使用。而且產品標榜天然成份,相對用得更放心!

牡丹花香沐浴露:這樽的香味超吸引女性!花香氣味十分能夠放鬆情緒!

薰衣草香沐浴露:這樽的香味比較中性,相對男女仕也適用!

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Lau ngan ling

今次試用了ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露, 分別有牡丹花香味和薰衣草香味, 用沐浴球起泡時, 一陣陣香味飄出, 發起的泡泡細膩, 擦在肌膚上感覺好舒服, 用較少份量的沐浴露就可以起好多泡, 可以擦拭全身; 因為沐浴露蘊含真花的營養成分, 有保濕成分, 用後感覺到肌膚滑嫩, 不會感覺乾燥, 沐浴露芳香撲鼻, 洗完澡後, 身體也可以保持香味, 整體感覺到全身都滋潤,保濕和充滿花香味。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Wong ManYee

薰衣草及牡丹花沐浴露試用後

沐浴時散發出淡淡的薰衣草香氣,舒緩肌膚壓力,擁有SPA般享受。芬芳的天然有機花草成分在每次使用後為肌膚帶來舒適的自然香味,散發透明感蘊含純天然薰衣草香氣, 好relex呵!

牡丹花香沐浴露香味是很典型的花香,聞起來絕對不會刺鼻,而且濃郁又溫暖的香味,個人比較喜歡淡雅清新這種鄰家女孩的味道~ 牡丹花香會讓人聯想到貴婦的等級呵!

透明帶點凝露質地,搓泡過程中會有很明顯的膠質感,起泡力豐富,泡沫有大有小且有彈性,由於係pH5.5弱酸性溫洗完不會覺得乾燥緊繃,同時用完會有一種肌膚通透、毛孔好像會呼吸的感覺,護敏感肌質感輕盈透薄不油膩,用後肌膚感覺持久舒爽零負擔。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Au Choi Ying

首先感謝 TOPick 挑選我成為好物試用專員,是次試用產品為 ON: THE BODY HK 花萃美肌沐浴露套裝 (薰衣草香、牡丹花香)。薰衣草香味非常清新,不濃也不強烈,聞起來非常舒壓。而牡丹花香味非常香甜,散發出淡淡清香,聞起來非常舒服。沐浴露套裝是無添加矽油成分,不會堵塞毛孔。而且弱酸性配方,維持同樣呈弱酸性的皮膚,因此成分性質溫和,不容易刺激肌膚。ON: THE BODY HK 花萃美肌沐浴露散發芳香氣味,無有害成分,又滋潤肌膚。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Chan Yuk Fung

2枝沐浴露都很大枝,在收到ON: THE BODY全新推出花萃美肌沐浴露(薰衣草香及牡丹花香)後,當天晚上已急不及待使用。首先試用”薰衣草香”,由於擁有弱酸性溫和配方,即使用來清潔女性私密位置,都不會有剌激感。加上有豐富泡沫及悠悠的天然薰衣草香,另人感覺很舒服,確實可以紓壓放鬆身心,為身心充電。最正的是洗澡後香味不會太濃烈及皮膚不會很乾燥。第二晚再試用” 牡丹花香”,感覺都差不多,就是香味不同。日後可以因為不同心情,選擇不同香味的ON: THE BODY花萃美肌沐浴露。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Law Pui Yu

我有幸抽中咗做TOPICK嘅好物試用專員。試用ON:THE BODY花萃美肌沐浴露。有薰衣草味和牡丹花香味。我有試用過,我都叫屋企人(包括老婆和囝囝)去試用過,用完之後,我地都覺得沖完涼後皮膚變得滑咗,覺得好清爽。特別宜家濕度咁濕嘅日子內,因為身體濕氣重,個人覺得好重,咁喺沖涼時,沐浴露帶有陣陣花香的味道,沖涼時加上薰蒸嘅效果,令人感覺好放鬆,而且聞落好清新,好舒服。沖涼嘅時候變得喺一種享受。之後一路都有試用哩2隻味道嘅沐浴露,2隻味道感覺都好相似。之後如果用完試用裝,我哋還是會選擇購買ON:THE BODY嘅沐浴露,繼續支持ON:THE BODY

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Leung kin ching

本人試用THE BODY 花萃美肌沐浴露, 洗澡後香氣散發全身上下,散發出自然清新香氣,令女人回復自信,而且高度保濕滋潤皮膚, 令乾燥繃緊的皮膚得意改善。薰衣草味,有助放鬆心情,舒緩壓力,為身心充電; 牡丹花香有散發出優雅嘅香氣,令人變得高貴。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:SAE JANG

多謝TOPick選中我得到【TOPick 好物試用活動】ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香)

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香) 不僅在沐浴後會留下持久芳香,更蘊含大馬士革玫瑰水,讓肌膚注滿水份、滋潤肌膚。沐浴露更選用弱酸性溫和配方,更無添加焦油色素、礦物油、矽油,對肌膚0負擔!

而且係超適合在春夏季使用的花香味道,泡沫濃密又好沖洗,

整體表現我很喜歡,用後讓我的肌膚摸起來一d都唔乾同唔會有緊繃感,感覺有好溫和嘅潔淨效果,滋潤保濕力非常好,收工回家沖涼時間令人變得好享受❤️

▼ 點擊圖片放大

試用專員:Fiona CPY

使用花萃美肌沐浴露後,肌膚明顯感覺更加柔軟潤澤。它不僅讓我身體好像被護理過一樣,也給了我一種深層舒適感。除此之外,它非常容易沖洗乾淨,不殘留,這點很重要。我也很喜歡它的花香,讓我在沐浴中獲得了一份放鬆與悠然的感覺。總體而言,我對這款沐浴露的評價是非常高的,我也會推薦給其他人嘗試花萃美肌沐浴露。

▼ 點擊圖片放大

試用專員:yeung po ling

多謝TOPick選中我得到【TOPick 好物試用活動】ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香)

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香) 不僅在沐浴後會留下持久芳香,更蘊含大馬士革玫瑰水,讓肌膚注滿水份、滋潤肌膚。沐浴露更選用弱酸性溫和配方,更無添加焦油色素、礦物油、矽油,對肌膚0負擔!

而且成份天然滋潤,溫和潔淨,花香味持久又自然,真正療癒身心靈,最重要係用後即時感到皮膚滋潤滑溜,一啲都唔會乾爭爭,啱晒我用,真心喜歡,效果顯著❤️

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Tse

多謝TOPick 給我試用ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露(薰衣草香及牡丹花香)。兩支沐浴露我都喜愛,尤其是薰衣草香味,這沐浴露含大馬士革玫瑰水,讓我脆弱肌膚更加保濕和滋潤,迷人花香味令沐浴時更舒爽暢快,沖完涼精神更放鬆,而且瞓醒朝早仍感覺肌膚很潤滑。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: yeung kwong ming

謝謝選中我得到【TOPick 好物試用活動】ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香) (價值$179.8)

沐浴露更選用弱酸性溫和配方,更無添加焦油色素、礦物油、矽油,對肌膚0負擔,兩款沐浴露既味道都有著濃郁好聞嘅花香味,沐浴後肌膚會保持水潤同乾爽,清潔效果好唔錯,泡沫細緻綿密,用後清爽舒適,花香味仲令人感覺好放鬆,品質保證,用得安心又放心!晚晚收工後都可以沖個靚涼,真係爽晒❤️🙏

▼ 點擊圖片放大

試用專員:chan kw

我十分喜歡ON: THE BODY花萃美肌系列的沐浴露,我皮膚屬於乾性,一到冬天就會非常乾燥及容易痕癢,希望可以用比較保濕的沐浴露,而用過這款沐浴露後,完全可以解決皮膚乾燥的問題;此外,沐浴露的香味亦是我喜歡這款沐浴露的原因之一,特別是牡丹香,淡淡香味令人感覺舒服。這款沐浴露香味天然,一點也不像人造香味,亦因為添加了真花的營養成分,令香味更為持久

▼ 點擊圖片放大

試用專員:wong yuk lan

多謝TOPick選中我得到TOPick 好物試用活動ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香)

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香) 不僅在沐浴後會留下持久芳香,更蘊含大馬士革玫瑰水,讓肌膚注滿水份、滋潤肌膚。沐浴露更選用弱酸性溫和配方,更無添加焦油色素、礦物油、矽油,對肌膚0負擔!用它沐浴不僅覺得花香味特別迷人, 豐富細膩的泡沫, 更能溫和的潔淨肌膚, 給肌膚帶來滋潤保濕的感受, 而且洗淨後肌膚的柔嫩觸感和香味也都可以維持很久, 大愛~~~~

▼ 點擊圖片放大

試用專員:To Kitty

ON:THE BODY花萃美肌沐浴露(牡丹花香)每次兩泵用量已足夠,用後皮膚乾爽,肌膚潤滑有滋潤的感覺,保濕度及香味持久。臨睡前沐浴更覺舒暢、放鬆、易入睡。含pH5.5弱酸性溫和配方,適合不同膚質人仕使用。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Lau Ngan Ni

我有幸成為了Topick搞嘅好物試用專員。攞回ON:THE BODY 花園萃美肌沐浴露。見到樽面,沒有華麗嘅包裝,同平時買嘅沐浴露一樣SIZE, 佢有薰衣草味和杜丹花香味。今日我試用了薰衣草味,沐浴露顏色好淡,即佢冇添加色素啦!佢有淡淡嘅薰衣草味,未落身之前冇咩香味,落身查開之後,會聞到淡淡嘅薰衣草味,係沖涼時聞到陣陣薰衣草味,令人開始放鬆。查開果時就覺得好滑,沖完涼後都仲覺得好滑,好舒服,特別宜家濕度咁低,咁乾燥嘅日子。我之後叫老公和囝囝都試用,佢地都一致覺得沖完涼後都覺得好滑,好滋潤。好適合宜家冬天用,佢地都好喜歡。叫我之後可以改買哩隻沐浴露

▼ 點擊圖片放大

試用專員: WU XIN

ON THE BODY的花萃美肌沐浴露,香味自然清新,玫瑰同薰衣草味都好濃郁,唔係廉價香精味,非常保濕,沖完涼唔覺得乾,平價大枝,整體唔錯。因為我皮膚較為乾燥,尤其沖涼之後會令到皮膚缺水緊繃,產生痕癢,所以一直尋求高保濕的沐浴產品。而ON THE BODY的花萃美肌沐浴露,賣點係蘊含天然萃取的玫瑰花水或薰衣草水,可高度保濕,滋潤肌膚,純天然溫和,無添加各種化學成分,又有真正花香。試左之後,我覺得產品同描述比較符合,真係加左天然萃取的花水,而且保濕度都比較高,天然的花香可以有效舒緩壓力及情緒,令到沖涼過程舒適愉快。



▼ 點擊圖片放大

試用專員:Chan ck

用過ON: THE BODY花萃美肌沐浴露後,覺得十分乾淨,而且用後不會太乾,肌膚仍然是保濕的狀態;加上兩種香味聞起來十分舒服,是天然的花香味,香味亦是十分持久:而兩種香味我都十分喜歡,牡丹香清新優雅,薰衣草香令人放鬆心情,睡前用薰衣草香味的沐浴露更可有助入眠。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Yeung muk lam

多謝TOPick選中我得到TOPick 好物試用活動ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香)

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香) 不僅在沐浴後會留下持久芳香,更蘊含大馬士革玫瑰水,讓肌膚注滿水份、滋潤肌膚。沐浴露更選用弱酸性溫和配方,更無添加焦油色素、礦物油、矽油,對肌膚0負擔!

沖涼用時感覺好乾淨,洗完後完全沒有緊繃感,而且最容易粗糙的手臂跟大腿摸起來是滑滑嫩嫩的,完全沒有乾燥感,而且好喜歡佢濃濃既花香味,非常喜歡也非常推薦給乾肌人仕!

▼ 點擊圖片放大

試用專員: tam wing shan

今次試用嘅喺來自韓國的ON:THE BODY 花萃美肌沐浴露(薰衣草香&牡丹花香),首先產品外形已經好吸引,兩款都無添加焦油色素、礦物油和矽油,蘊含真花嘅營養成分和芬芳香氣。

薰衣草香主打高度保濕,成分喺有大馬士革玫瑰水及維生素C,仲可以促進皮膚細胞新陳代謝,並具有抗氧化功效,可以好好紓壓放鬆身心;

而牡丹花香喺保濕亮肌型,成分喺有大馬士革玫瑰水及煙酰胺,擁有多重護膚功效,可以有助改善皮膚屏障、抑制黑色素形成及減少暗沉,增加亮澤感,優雅牡丹嘅清新香氣,真喺沖完涼都仲可以持久保留香味於身上。

兩款產品真係好值得推介,會繼續回購再回購呢!

▼ 點擊圖片放大

試用專員:hui kwok kit

我用左ON: THE BODY HK花萃美肌沐浴露套裝了 (薰衣草香、牡丹花香), 我覺得個包裝都幾靚, 份量又多, 我屋企人成日都係買開某一隻牌子, 用到都好悶了, 好耐未聞過咁香既花香味, 呢2隻都好香, 清新既香, 唔會好濃, 但都幾持久的, 有時早上返工前都會沖下涼, 成日都好精神, 下午都keep到陣香味 ! 好fresh, 我早上打算用牡丹花香, 晚上就用薰衣草香, 薰衣草香有助入睡, 我中意它有高度既保濕,可以滋潤肌膚, 唔怕皮膚咁dry, 我365日都係乾, 有時會甩皮同痕, 岩哂我我! 而且我未用過韓國既沐浴露品牌, 今次試用都真係唔錯! 我喜歡!

▼ 點擊圖片放大

試用專員: siu ping sau

我試用了ON: THE BODY HK花萃美肌沐浴露套裝, 兩隻味都有用, 覺得好大支好抵用!

包裝又靚, 有花花, 而兩隻味都幾好丫, 我都中意聞, 我就比較中意薰衣草既味, 我夜晚通常臨訓前一個小時去沖涼, 我有時會失眠, 用左呢支沖涼後, 好似改善左少少, 有時仲訓得幾好, 唔知關唔關事呢, 呢隻牌子都唔錯, 幾芳香, 它無添加焦油色素、礦物油、矽油, 好岩我, 因為我皮膚比較敏感, 有時會紅痕, 所以呢隻備有pH5.5弱酸性溫和配方就適合我用! 我家人都開始用,

佢地都覺得陣味幾香, 用完可以考慮再入手返支, 大大支可以用好耐!

▼ 點擊圖片放大

試用專員: yeung kwong on

多謝TOPick選中我得到TOPick 好物試用活動ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香)

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香) 不僅在沐浴後會留下持久芳香,更蘊含大馬士革玫瑰水,讓肌膚注滿水份、滋潤肌膚。沐浴露更選用弱酸性溫和配方,更無添加焦油色素、礦物油、矽油,對肌膚0負擔!聞起來充滿花香味,聞落好清新,而且加水混合後,起泡速度很快,泡沫細緻,沖洗容易,洗後肌膚相當光滑,不是那種沖不乾淨的殘留感,清潔力非常溫和,敏感肌也可以安心使用,仲要洗後保濕度很好,肌膚完全不會覺得乾澀、緊繃,好用🥰

▼ 點擊圖片放大

試用專員: tsang shuk wa

謝謝選中我得到【TOPick 好物試用活動】ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝

沐浴露更選用弱酸性溫和配方,更無添加焦油色素、礦物油、矽油,對肌膚0負擔,兩款沐浴露既味道都有著淡淡的香味,不會太過濃郁,是讓人感到很舒服的味道,個人使用時,會將沐浴露按壓於沐浴球上,輕輕加水搓揉,就可以很快速產生泡泡,感覺泡泡很細緻,沖洗過後,肌膚感覺清爽不緊繃,而且肌膚會感覺很滑溜,身上也仍會有著淡淡的香味,個人好喜歡,絕對會回購❤️

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Ng Sze Wai

有牡丹花香,猶如置身充滿粉紅花瓣的浴池,持久散發優雅牡丹的清新香氣。用落都幾保濕,唧少少已有好多泡泡,夠搽全身,用完肌膚都幾白滑保温,而且有清新花香好令人精神放鬆,芳香力持久,大大支有排用,適合一家大細使用。

試用專員: Lai Fung

呢個薰衣草味嘅沖涼液,我覺得佢有淡淡的香味,而且去沖涼之後感覺個身再冇敏感,同埋痕癢嘅感覺非常好用👍👌

呢支牡丹花味嘅沖涼液好正好滋潤同埋感覺呢仲好補水添,用嚟沖完涼之後非常舒服,但係冇立痴痴嘅感覺有淡淡的花香味,我非常鍾意第日都會繼續買來用👍👏👌

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Sin Choi Kit

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露 - 試用報告

牡丹花香:個樽設計超靚,用果陣好似全身比花香味包圍,沉浸式沖涼體驗,在石屎森林中就好似突然進入花卉中間,沖完香味持久又保濕,將生活氣息昇華,又保濕又滋養肌膚👍👍👍

薰衣草香:助睡放鬆功效一流,用完超好訓,正所謂好嘅睡眠對身心靈好重要,都市人生活忙碌,生存空間狹窄,往往令人喘不過氣,自從用左薰衣草衣後,沖涼馬上升左級,成為我嘅避風港,每日沖兩,三次涼☺️☺️☺️

▼ 點擊圖片放大

試用專員: lee pui shan

多謝TOPICK送出好物試試用,產品係 【ON: THE BODY x 萬寧】花萃美肌沐浴露,牡丹花香味沐浴露 ,用後雖然最近氣溫稍為回升,不過夜晚依然感到涼意,所以熱水浴都係唔少得嘅!但沖熱水涼往往換嚟嘅後果就係令到肌膚容易變得繃緊甚至甩皮,所以我選用 花萃美肌沐浴露 ,牡丹花香味沐浴露 ,主打蘊含大馬士革玫瑰花水,高度保濕同滋潤肌膚 ,採用弱酸性溫和配方,無添加焦油色素,彷如置身花海中 ,超Relax~ 蘊含真花營養同大馬士革玫瑰水 ,高度保濕 ,滋潤肌膚~ 弱酸性溫和配方、無添加 焦油色素、礦物油、矽油,呵護你嘅肌膚~愛錫肌膚嘅我就一定唔會錯過喇。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Yau Wai Lun

來自韓國的ON: THE BODY主打香水沐浴露,使用過後身體有如覆上一層香水一樣,讓你時刻保持香氣怡人的狀態。美肌沐浴露以pH5.5弱酸性溫和配方和大馬士革玫瑰水作招徠,除了不傷幼嫩肌膚外,也能發揮高度保濕和滋潤肌膚的功效。薰衣草香和牡丹花香均無添加焦油色素、礦物油和矽油,蘊含真花的營養成分和芬芳香氣。

試用專員: Ng Hang Kei

這套花萃美肌沐浴露共有兩個香味,分別是薰衣草香和牡丹花香。薰衣草是公認的安眠恩物,這個沐浴露能令我心情得以放鬆。而牡丹花香的淡淡清香在洗澡時撲鼻而來,十分舒適的一個香味。兩個氣味都不會太假太嗆鼻。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: tsang siu yin

多謝TOPick選中我得到【TOPick 好物試用活動】ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香)

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香) 不僅在沐浴後會留下持久芳香,更蘊含大馬士革玫瑰水,讓肌膚注滿水份、滋潤肌膚。沐浴露更選用弱酸性溫和配方,更無添加焦油色素、礦物油、矽油,對肌膚0負擔!

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝花香味持久率keep住全日,全新香噴噴不刺激皮膚,可以清潔皮膚嘅同時,帶來持久嘅香味同滋潤效果,而且用後皮膚清爽光滑,真係好好用😊

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Kwong Mi Ying

雖然最近氣溫稍為回升,不過夜晚依然感到涼意,所以熱水浴都係唔少得嘅!但沖熱水涼往往換嚟嘅後果就係令到肌膚容易變得繃緊甚至甩皮,咁點算好呢?兩款全新花萃美肌沐浴露,主打蘊含大馬士革玫瑰花水,高度保濕同滋潤肌膚。新產品有薰衣草香同牡丹花香兩款香味,蘊含真花嘅營養成分同芬芳香氣,令你可以保持持久香味。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Ho Wing Tung

我於3月頭拿到沐浴露後,先聞一聞兩支的味道,最後我決定先試用薰衣草花香味的一支,因為覺得香味較濃郁。

我知道產品是來自韓國的ON: THE BODY,品牌主打香水沐浴露,無添加焦油色素、礦物油和矽油,蘊含真花的營養成分和芬芳香氣,以及標榜使用過後身體有如覆上一層香水一樣,讓人時刻保持香氣怡人的狀態。我用完後覺得香味其實保持大約1至2小時,有點失望。

第二,產品是美肌沐浴露,以pH5.5弱酸性溫和配方和大馬士革玫瑰水作招徠,標榜除了不傷幼嫩肌膚外,也能發揮高度保濕和滋潤肌膚的功效。3月天氣有時乾燥,有時潮濕,我覺得皮膚好多時都可以保持水潤,不過我還是會選擇補上一層潤膚膏,因為覺得在乾燥的日子是不夠。

第三,我試用的薰衣草香味是主打高度保濕,當中蘊含煥膚花水複合物 (Revitalizing Flower Complex) 1000ppm,成分為大馬士革玫瑰水及維生素C。維生素C有助抑制黑色素形成、預防斑點、促進皮膚細胞新陳代謝,並具有抗氧化功效。薰衣草香也能使你仿如踏入寂靜的紫色皇家薰衣草園,紓壓放鬆身心,為身心充電。因為我試用時間不長,暫時未有感覺皮膚質素好大改善,希望使用時間長一點會有更顯著的效果。

最後,我覺得1000毫升一支的沐浴露,太過大支,如家中沐浴處不大的人未必會考慮購買,因為很佔用空間,希望廠方可改善設計。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Chu kei pui

謝謝選中我得到【TOPick 好物試用活動】ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香)

沐浴露更選用弱酸性溫和配方,更無添加焦油色素、礦物油、矽油,對肌膚0負擔

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香)既花香味減輕我返左成日工嘅壓力,舒緩繃緊情緒,仲可以給予每寸肌膚充足嘅滋潤!令手手腳腳都吸收充足嘅營養,遇上沖涼嘅熱水,沖完之後成個浴室都留下花香味嘅餘温,帶比我最温柔嘅呵護,最親膚既觸感,最堅固嘅保護,仿如置身在大自然中,真係好relax!

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Chan Siu Hing

我試用了ON THE BODY 淋浴露 薰衣草香,涤小小已經好多泡,冲静水後都感到好爽滑,好湿潤,用一段時間之後,感覺皮膚都白滑左靚左。牡丹香,試用過之後,有如置身充滿粉红花瓣的浴池,之後感覺成天都散發優雅的香氣。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: leung wing kit

謝謝選中我得到【TOPick 好物試用活動】ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香) (價值$179.8)

沐浴露更選用弱酸性溫和配方,更無添加焦油色素、礦物油、矽油,對肌膚0負擔!

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝(薰衣草香、牡丹花香)用後感覺溫和潔淨,不傷皮膚,肌膚水潤不乾燥,大大支超抵用,而且仲有淡淡的花香味,香氣持久,令人放鬆❤️

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Choy Suet Kuen

一用上On The Body的兩款香水沐浴露,就深深愛上洗澡的樂趣。沖涼的時候身體彷如噴上香水一樣,讓我時刻保持香氣怡人的沉澱。再加上最近天氣不穩定,敏感性的皮膚又開始發作,變得痕癢且乾燥,幸好用上On The Body的花萃美肌沐浴露,它呈pH5.5弱酸性,性質溫和,不傷肌膚外,也能高度保濕和滋潤肌膚,沖完涼皮膚都不覺乾燥,一支容量超大,同家人一同分享就最適合不過了。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Ada

我好鍾情花系沐浴露,每次用ON: THE BODY 新登場 花萃美肌沐浴露總會令我心懭神怡,心情開朗,壓力全消。ON: THE BODY 新登場 花萃美肌沐浴露性質天然,無添加焦油色素、礦物油、矽油,不會為肌膚做成負擔,有效保護我的肌膚。還有,花萃美肌沐浴露的成分為大馬士革玫瑰水及煙酰胺Niacinamide,能夠高度保濕,對於乾性皮膚的我特別重要,沐浴同時能滋潤肌膚,一舉兩得,所以我超級喜歡此產品。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Wai Sum

經過三個星期的試用期,兩款ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露,我最喜歡使用牡丹花香的沐浴露。薰衣草香的沐浴露有比較濃烈的花香味,較適合喜歡濃烈花香味的人使用。沖完涼後,整個浴室都是薰衣草花香。我對味道比較敏感,所以我更喜歡使用帶有淡淡花香的牡丹花香的沐浴露。沐浴露加水好容易就起泡。沖涼前,將沐浴露放在手上,用少量的水搓至起泡,用水一沖,沐浴露就不會留在身上。沐浴露的容量很多,足以供購買者使用兩至三個月。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Leung Cheuk Man

可能由於工作壓力大,加上不良嘅飲食習慣,我的皮膚有時會好痕癢、泛紅,甚至出紅疹。此外,一轉季,手和腳嘅皮膚會乾燥脫皮,有時手指仲會乾到裂開,自從用了ON: THE BODY沐浴露,因為有滋潤成分,蘊含真花營養同大馬士革玫瑰水,高度保濕,可以滋潤我乾燥肌膚。沐浴同時水潤透亮肌膚,非常滋潤,令肌膚充滿彈性,即時改善皮膚質素,令我看起來變得年輕又充滿青春氣色,回復自信,增添魅力!極力推薦。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Cheung Chune Fat

試用過OND THE BODY 沐浴露,薰衣草香,即小小已經非常多泡泡,擦咗在皮膚上覺得好快潔淨,冲過水後,都好爽爽,唔會黏立立,香味也很好,又大枝,價錢也不貴,會斷績購買黎用。牡丹香,試用過之後,其香味好特别有如陶醉置身充滿粉红花瓣的浴池,有如置身在梦幻的世界裏,在浴江遲遲都不肯起來,之後感覺成天都散發優雅的氛芳的香體。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Shek Chun Lan

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝可以讓我在一日辛勞又繁忙嘅工作後就要享受一個舒服、減壓嘅沐浴過程,讓身體更清爽乾淨又放鬆身心!ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝擁有清新脫俗香氛,除咗能給肌膚收緊水份,做到鎖水淨透肌膚效果,使用後唔會感到油潤之餘還可以讓肌膚帶來充滿水嫩、動人光采的美態,更能為肌膚散發出清新自然、耐聞不脫俗的香氣!

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Leung Hung Cho

ON: THE BODY沐浴露獨一無二,與眾不同,蘊含煥膚花水複合物,成分為大馬士革玫瑰水,沐浴時好似浸在花海一樣,花香四溢,好似浸溫泉一樣。最勁係同事成日問我用邊個牌子香水,佢哋好奇點解我會咁香,哈哈。ON: THE BODY沐浴露又滋潤,又香,它可以溫和地帶走肌膚老化角質,而且仲有獨特花香味,手腳好快就變得柔軟細膩。將沐浴露昇華至另一層次,令人欲罷不能。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Min-Liang Liao

此次試用ON:The Body 花萃美肌沐浴露套裝,是韓國很紅的沐浴露。此次試用兩款味道,薰衣草香及牡丹花香,都是經典的味道,薰衣草讓人感覺放鬆心情,牡丹則是高雅芬芳。用完此沐浴露感覺身上會散發香水的香氣,不是刺鼻的味道,而是很舒服的香氣,同時此沐浴露保濕效果也很好,用完後肌膚很水嫩,不需要再擦乳液,難怪會在韓國造成轟動!

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Yuen shing chi

我覺得沐浴露薰衣草香的味道十分特別, 氣味令人放鬆心情, 為疲倦的身軀充電 ,而且用後令肌膚充滿活力及有光澤,變得明亮而柔軟,每次用完沐浴露之後,薰衣草的香味歷久常身,令人精神為之一振 ,所以我每天都很期待洗澡使用這種新產品,我亦有推介屋企人一起使用,他們亦覺得這產品的質素不錯,而且薰衣草及玫瑰的香味,令人十分放鬆所以他們都會繼續使用^^

▼ 點擊圖片放大

試用專員: LunaN

今次試用ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝。佢一共有兩種香味:薰衣草香、牡丹花香。一攞返嚟已經見到大大一支,非常實用。

先開左薰衣草味,聞落去花香味清新但唔會太濃郁,起碼用完冇係咁打乞嚏。

而佢用落十分滋潤,沖涼後肌膚冇出現乾裂既紋理,感覺滑捋捋,亦唔會好似之前咁沖完涼就癢,仲散發淡淡花香味添! Keep住用咗一星期之後肌膚細紋少咗,亦唔見曬乾紋,可見幫到我肌膚保濕呢!

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Lai sik lam

今次我們選擇了花萃美肌沐浴露套裝,包括薰衣草香,牡丹花香。以上兩款,皆有甜蜜芳香的味道,清新宜人,讓全家人沖涼時,擁有一個香氣滿溢,花瓣的沐浴,帶來喜悅。

這個薰衣草沐浴露,使用了之後,令人喜悅的;其後,我用了牡丹花香沐浴露,份外清香的。當中太太沐浴時,用了薰衣草,馥郁撲鼻,她感覺置身於童話花園之中,心花怒放。

這種陣陣花香,獨特的香味,使周圍的人,包括我自己,尤其是牡丹花香,一絲絲的香氣,頓然身心舒暢,然後看見粉紅色的,淺藍的泡泡,滋潤了每寸的肌膚,浸了沐浴,輕輕帶有花香的味道,身心舒暢。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Choi Ka Ying

我的體驗心得是ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝是一款好好的沐浴露產品。理由是該兩款淋浴露產品,都是韓國的品牌,有好的口碑。以天然的材料,高度保濕,保護肌膚。當使用這款產品後,會有芳香,十分舒服。肌膚明顯地十分乾淨,變得更好。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Molly Hui

之前看到On: The Body有一系列不同香味的沐浴露,藉此機會可以試用薰衣草味和牡丹花香味這兩款。

春天到了,夏天還會遠嗎?越來越炎熱的天氣一外出就大汗淋漓,回家後我便用這款沐浴露沖走疲倦,沖走臭汗味,沖走油垢!還記得當時第一天使用時,家人紛紛說這款沐浴露的香味好清香,香味不太濃,洗後清爽滋潤,可以充分體驗到溫和保濕肌膚的配方,洗後不會有乾燥的感覺。加上清新四溢的芳香,在這回南天顯得格外舒服,掩蓋了天氣帶來的濕潤潮濕氣味! 加上一樽足有一公升,這個夏天與臭汗淋漓說再見絕對沒有難度!

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Cheng Shui Woo

ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露套裝,共有2款淋浴露。有薰衣草及牡丹花香,各有各好。而淋浴露有維他命C及B3,滋潤肌膚。身體會有芳香味,對皮膚沒有傷害,十分好。當使用這款產品後,可以消除疲勞,十分舒服。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: leung ka yan

我覺得開始試用ON: THE BODY 花萃美肌沐浴露 洗澡後, 我的皮膚變得十分有光澤, 而且每次洗澡後,身體散發牡丹花香味,令我感到十分放鬆, 每次洗澡過後,我男朋友都覺得我十分有女人味,所以我覺得這沐浴露可以繼續使用及介紹給其他朋友購買,屋企每個人都很樂意試用這種沐浴露,他們的意見都是正面的^^

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Linda Ch

感謝Topick ON:THE BODY讓我試用美萃美肌沐浴露。

先看成份,成份安全,加入維生素C,有助抑制黑色素形成,促進皮膚細胞新陳代謝;再試用半個月,先聞到花香,花香怡人,不單去除一身污垢,同時洗掉一身疲勞;沖完涼後,皮膚很滋潤。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: YUEN HOI CHUEN

沐浴露用完後覺得很舒服 ,皮膚有彈性同光澤 ,而且散發的香味令人覺得十分輕鬆,雖然現在只用薰衣草,但我認為另一隻的效果都非常討好,所以我會繼續洗澡時使用這種新產品,希望我用完之後再會去超級市場購買^^