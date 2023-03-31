【談婚論嫁】分享楊受成豪畀人情經歷　林盛斌：嚟唔到都畀六位數！

▲ 《談婚論嫁》

由林盛斌（Bob）、麥美恩和糖妹（黃山怡）擔任主持的結婚資訊節目《談婚論嫁》，在今晚（3月31日）播出最後一集，邀來吳若希（Jinny）、陸浩明（6號）擔任嘉賓。

兩位嘉賓分享出席婚宴最尷尬時刻，6號透露遇過婚禮主持搞錯「長老」身份，他說：「個主持叫新郎嘅爸爸同新娘嘅媽媽上台合巹交杯，之後起哄叫佢哋兩個咀嘴，但係老爺同外母咀喎，呢單嘢好大鑊！」

楊受成夠闊綽

Jinny則分享與胡鴻鈞一同出席婚禮的趣事，她說：「新娘子話好鍾意聽佢（胡鴻鈞）唱歌，好鍾意佢唱嘅《化蝶》，但歌詞第一句係『墳前沒有花』，我喺度諗四大長老喺台下，如果我哋真係唱呢首歌，真係會好尷尬。」

接着講到畀人情的話題，已婚的Jinny透露最多收過5千元的人情，Bob即分享自己見過最豪的「人情」，他說：「認識一位老闆-楊受成先生，佢有一個好Close嘅朋友結婚，但佢有事嚟唔到，佢係畀咗6位數字人情，嚟唔到都畀六位數喎，真係好有型！」

▲ 《談婚論嫁》

接新娘過關撒手鐧

之後講到接新娘，6號坦言最怕體力勞動，他說：「食嘢都冇所謂，最唔鍾意玩體能嘢，已經唔夠瞓，仲叫啲兄弟一齊做一字馬，點搞呀？但有啲姊妹好固執，一定要你做到！」

Jinny則分享見過最辛苦的遊戲：「將個鎖匙雪咗喺舊冰度，要你用身體唔同部位整溶佢。」反串做過兄弟的Jinny續分享「過關」撒手鐧：「有一句說話好Work，就係『吉時就嚟到喇，Miss咗吉時就唔吉利』。」

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