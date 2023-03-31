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【龍舟慈善賽】乳癌康復者組隊參加龍舟賽　發揮順流逆流向著終點努力奮鬥精神

休閒消費 10:59 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

下月2日 (星期日) ，是首屆癌症資訊網慈善基金「乳龍共舞慈善龍舟賽」舉行的大日子。

「觀塘海濱陽光龍舟賽暨乳龍共舞盃/慈善賽」將於下月2日 (星期日) 假觀塘海濱公園隆重舉行。同時，亦是首屆癌症資訊網慈善基金「乳龍共舞慈善龍舟賽」舉行的大日子。有鑑於新冠疫情的影響，本港大型的龍舟賽事已闊別4年之久，因此是次龍舟賽吸引了200支隊伍報名，比賽場次更高達70場，當中亦不乏龍舟勁旅參與。

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【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

龍舟競渡的精髓不單在於速度，更著重參賽者之間的合拍性與節奏。精彩比賽的背後，是龍舟健兒艱辛訓練的成果。然而，你是否有想過做過化療、患過癌症的康復者亦可以參與其中，成為賽場上奮戰不懈的選手? 當日的焦點賽事之一，「癌症資訊網慈善基金 - 乳龍共舞盃」邀請到 4隊由乳癌同路人組成的龍舟隊，包括「香港乳龍」及「粉紅戰士」，以及一群醫生友好「香港牙醫學會」參賽。這群乳癌同路人甚至比一般龍舟健兒更明白到龍舟的樂趣，這全因他們的經歷，不論順流逆流，一群同路人一起向著終點努力拉動舟槳。正如在乳癌治療的過程中，身邊人與她共進退一樣。

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責任編輯︰陳珈希

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