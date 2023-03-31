【假新聞】梁洛施驚傳與年長26歲的王傑秘婚？　Isabella經理人回應：無中生有

▲ 梁洛施驚傳與年長26歲的王傑秘婚。

近日內地網上瘋傳34歲梁洛施（Isabella）與年長26歲的王傑在加拿大秘密結婚，YouTube頻道搜尋「梁洛施 王傑」關鍵字即出現大量相關新聞影片，標題更言之鑿鑿，如「梁洛施認愛王杰？」、「梁洛施和66歲王杰（傑）戀情曝光，好事將近！」等超過10段影片。

對於網上瘋傳父女戀婚訊，Isabella經理人代為澄清，表示Isabella仍是單身：「該報道無中生有，對於不實的報道，我們會保留一切法律師追究權利。」

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【明星豪宅】梁洛施5億「超級木屋」豪宅曝光 逾2萬呎設巨型旋轉梯藝術浮雕牆

居住逾2萬呎豪宅

梁洛施（Isabella）19歲憑《伊莎貝拉》奪得葡萄牙波圖國際電影節的「最佳女主角」獎項後，正於星途璀璨時，她卻在毫無預警的情況下為富商李澤楷先後誕下長子和一對孖仔，年紀輕輕做媽咪，大家以為她會嫁入豪門，但她卻在2011年宣布分手，短暫的豪門戀結束。

其後隱退娛樂圈，與3名兒子前往加拿大生活，並當全職母親專心照顧3子，至2013年兒子漸漸長大後才復出工作，2018年由加國返港定居。

據悉，香港居住的為李澤楷名下、市值逾5億的石澳大浪灣道豪宅，佔地逾2萬呎，另有3.7萬呎室外花園。豪宅內部環境不時曝光，屋內裝潢及傢俬的材料多以美國紅木製成，故有「超級木屋」之稱，裝修費相當昂貴，大宅更花上8年時間興建，斥資逾2億元。

5億豪宅逐格睇：

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【誰明浪子心】王傑退出樂壇移居加國 神隠半年為一件事突然現身

4年沒更新微博

而現年60歲的王傑於2017年宣布退出樂壇，早有加拿大籍的他返回加國定居，間中在微博分享生活點滴。不過更新至2019年便沒有再出新post，最後帖文感慨嘆「我已經老了」。

王傑曾歷兩段婚姻，第二任妻子為台灣曾任模特兒的莫綺雯，二人合作MV時認識，可惜婚姻僅維持4年便告終。

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