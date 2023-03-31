  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 13:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【肝臟過勞】肝臟被稱「沉默的器官」　醫生揭4個過勞警號：出粉刺別以為回春

醫生診症室 11:55 2023/03/31

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

肝臟被稱「沉默的器官」，醫生揭4個過勞警號：出粉刺別以為回春。

青春期後仍頻繁生粉刺，未必是好事，或反映肝功能異常。有醫生指出，「粉刺變多」等4大跡象，代表肝臟過勞，需要重視。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】幽門螺旋菌嚴重可致胃癌　居家自我檢測準確率達98%

台灣聯新國際醫院副院長、急診科醫生賈蔚在《醫師好辣》節目中揭露肝臟過勞「4大異常訊號」。他表示，由於肝臟內部幾乎沒有神經，所以不會有痛覺，就算出現問題也令人難以察覺，因此也有「沉默器官」之稱。而肝臟一旦過勞，毒素累積，更容易引發肝癌等疾病風險。因此，身體若出現以下4種跡象就要留意：

1. 粉刺增多

醫生提醒，「青春期後，身體卻突然冒大量粉刺，別以為是逆齡回春」。由於肝、腎臟作為人體兩大排毒代謝「工廠」，因此一旦有問題，將出現系統疾病，尤其會反映在皮膚表徵。這時若粉刺變多，證明了身上皮脂分泌異常，或是代謝出現問題。

2. 指甲斷裂、發白

肝病進入中後期時，指甲會變得非常白、容易乾澀斷裂，有縱紋甚至棕色裂紋。

3. 手掌片狀充血

肝功能異常時，會使末梢微血管擴張，令手掌整片充血泛紅；身上微血管擴張，甚至會出現如玻璃碎裂般的「蜘蛛痣」。

台灣家醫科醫生陳欣湄亦曾在節目分享個案，患者胸前長蜘蛛痣，用手指按壓時，周邊會像蜘蛛網般散開、退掉；放手後，患處又再充血。患者最後經檢查發現，肝臟有一顆約10cm的腫瘤，是癌症病變。因此，若出現黃疸、臉及胸前長出蜘蛛痣、皮疹不消退等症狀時，都要盡快求醫。

4. 傷口化膿難癒合

身上的傷口難以癒合甚至容易化膿，是典型的免疫力變差表現。

醫生最後强調，上述4種狀況都可能是肝臟過勞的訊號。若從未曾檢查過肝臟，又發現有以上症狀，就需警覺肝臟問題。

同場加映：15種養肝食物預防脂肪肝及肝癌

    點擊圖片放大
    +15
    +14

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
13:15 2023/03/26
【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
【女士養生】女人要養肝男人要補腎 每日一杯花茶簡單養肝法【附製法】
11:20 2023/03/20
【女士養生】女人要養肝男人要補腎 每日一杯花茶簡單養肝法【附製法】
【養生之道】100歲肝臟堪比28歲健康　百歲人瑞長年靠吃1種食物養生
17:06 2023/03/06
【養生之道】100歲肝臟堪比28歲健康　百歲人瑞長年靠吃1種食物養生

你可能感興趣

【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
13:15 2023/03/26
【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失
【女士養生】女人要養肝男人要補腎 每日一杯花茶簡單養肝法【附製法】
11:20 2023/03/20
【女士養生】女人要養肝男人要補腎 每日一杯花茶簡單養肝法【附製法】
【養生之道】100歲肝臟堪比28歲健康　百歲人瑞長年靠吃1種食物養生
17:06 2023/03/06
【養生之道】100歲肝臟堪比28歲健康　百歲人瑞長年靠吃1種食物養生
健康問題 過勞 肝癌 壓力

最高瀏覽

【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
11:29 2023/03/30
【女優剖白】大學輟學當AV女優名利雙收 爸爸看色情片驚見女兒是主角哭崩
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
【夫妻之道】老公當全職爸爸7年拒回職場 高薪妻欲離婚聽1條件秒心死
18:23 2023/03/29
【夫妻之道】老公當全職爸爸7年拒回職場 高薪妻欲離婚聽1條件秒心死