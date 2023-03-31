【肝臟過勞】肝臟被稱「沉默的器官」　醫生揭4個過勞警號：出粉刺別以為回春

▲ 肝臟被稱「沉默的器官」，醫生揭4個過勞警號：出粉刺別以為回春。

青春期後仍頻繁生粉刺，未必是好事，或反映肝功能異常。有醫生指出，「粉刺變多」等4大跡象，代表肝臟過勞，需要重視。

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台灣聯新國際醫院副院長、急診科醫生賈蔚在《醫師好辣》節目中揭露肝臟過勞「4大異常訊號」。他表示，由於肝臟內部幾乎沒有神經，所以不會有痛覺，就算出現問題也令人難以察覺，因此也有「沉默器官」之稱。而肝臟一旦過勞，毒素累積，更容易引發肝癌等疾病風險。因此，身體若出現以下4種跡象就要留意：

1. 粉刺增多

醫生提醒，「青春期後，身體卻突然冒大量粉刺，別以為是逆齡回春」。由於肝、腎臟作為人體兩大排毒代謝「工廠」，因此一旦有問題，將出現系統疾病，尤其會反映在皮膚表徵。這時若粉刺變多，證明了身上皮脂分泌異常，或是代謝出現問題。

2. 指甲斷裂、發白

肝病進入中後期時，指甲會變得非常白、容易乾澀斷裂，有縱紋甚至棕色裂紋。

3. 手掌片狀充血

肝功能異常時，會使末梢微血管擴張，令手掌整片充血泛紅；身上微血管擴張，甚至會出現如玻璃碎裂般的「蜘蛛痣」。

台灣家醫科醫生陳欣湄亦曾在節目分享個案，患者胸前長蜘蛛痣，用手指按壓時，周邊會像蜘蛛網般散開、退掉；放手後，患處又再充血。患者最後經檢查發現，肝臟有一顆約10cm的腫瘤，是癌症病變。因此，若出現黃疸、臉及胸前長出蜘蛛痣、皮疹不消退等症狀時，都要盡快求醫。

4. 傷口化膿難癒合

身上的傷口難以癒合甚至容易化膿，是典型的免疫力變差表現。

醫生最後强調，上述4種狀況都可能是肝臟過勞的訊號。若從未曾檢查過肝臟，又發現有以上症狀，就需警覺肝臟問題。

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責任編輯：羅嘉欣