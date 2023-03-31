【飲食情報】LUBUDS+Mastercard合作多項美食禮遇　持卡人可預約餐廳無價體驗

▲ LUBUDS+Mastercard合作多項美食禮遇 。

香港著名餐飲品牌 LUBUDS 集團日前跟Mastercard 宣布開展嶄新合作夥伴關係，在旅業漸漸復常之期，為食客締造餐嚮禮遇，盼為本地經濟復甦注入活力，讓香港重展世界頂級美饌之都美譽。

集團本周初出海進行啟動禮，於「LUBUDS ON THE SEA」船屋上舉辦締結聯盟，公布多多項感官體驗活動。

LUBUDS 集團創辦人鍾思朗說：「隨著食家紛紛重臨香港，體驗遠近馳名的地道飲食文化，我們很高興能與Mastercard合作，讓Mastercard 持卡人蒞臨我們旗下遍佈全港的餐廳，盡享各項尊尚禮遇及難忘的餐嚮體驗。」

▲ 集團早前出海進行啟動禮。

Mastercard 香港及澳門總經理陳一芳表示：「作為一向致力支持作為本港經濟支柱的本地企業，我們很高興與LUBUDS 集團合作，為港人及旅客呈獻一流美饌獨特時刻。」

Mastercard 全球執行副總裁兼大中華區總裁常青說：「隨著邊境重開和旅遊重啟，有見商業和休閒活動大規模回歸，Mastercard期待與本地公營或私營的持份者合作，共同推動經濟發展，讓消費者充分掌握重回區內的龐大機遇，實現更多可能性。」

由即日至至 12 月 31 日期：Mastercard 持卡人的獨家禮遇包括「Priceless Specials」、「Mastercard Travel Rewards」，並可在多間餐廳預約無價體驗。

▲ 觀看天穴吞拿魚切割表演。

包括在紅棉尊享明星大廚邵德龍師傅設計的隱藏菜單、LUBUDS集團西餐行政總廚劉銘佳親自呈獻歐式盛宴，以及現場觀看ODDS天穴吞拿魚切割表演及尊享「由頭到尾」的吞拿魚品嘗菜單」，有關無價體驗的價格、供應和詳情，請瀏覽 priceless.com。

記者:Eric