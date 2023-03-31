【靚女帶貨】陳自瑤獲讚講解夠到位　Yoyo直播帶貨6小時吸金7千萬

▲ 陳自瑤直播帶貨6小時成績理想。

近年不少港星靠直播帶貨吸金，TVB亦與淘寶推出跨境電商直播，昨晚TVB安排陳自瑤 （Yoyo）和馬國明進行為時6小時的電商直播，事前做足準備功夫的Yoyo被讚專業。

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網民讚講解夠到位

為配合「衝上雲霄」主題，直播於機艙場景裡進行，Yoyo跟馬國明分別以空姐和機師LOOK上陣，Yoyo十分專業全程說國語，她會先行試味，再說出同類型產品的分別之處。

另外Yoyo會留意觀眾的留言和提問，因而獲得不少正評，包括被讚「yoyo好厲害好專業的」、「姐姐很好看，講解也很到位很貼心哦」、「空姐造型好靓，好美，辛苦了」、「真係好敬業，yoyo超養眼」等。即使直播期間網民問「王浩信不來？」，Yoyo繼續sell產品一於少理。

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銷售額逾7320萬元

反之在旁的馬國明較少說話，當Yoyo介紹罐裝鮑魚時，馬明在旁密密食，難怪網民問：「馬明做咩一直係度食？」，另一網民即笑說：「可能啱啱拍完戲，好肚餓」

而Yoyo跟馬明的直播帶貨成績不錯，TVB於官方微博透露，該場直播銷售額突破7320萬元，累計觀看人次690萬+，直播間共計漲粉10萬+！

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花一星期了解產品

Yoyo做完直播回家後，於IG發文分享感受，其中一相片展示了幾百頁的講稿。

她稱今次真是一個很大的挑戰，事前她亦足足籌備了一星期。Yoyo說：「每天都在練習和不斷了解過百款嘅產品，試食，試飲，試穿，試用，試講，更不要說整個團隊為所有前期準備工作所需要花費的時間。」

Yoyo深深明白直播帶貨不是一件容易的事，當中她寫道：

除了選品要優質要抵，

仲要記得每一件產品嘅優點，功能、用法，

還要六個小時不停說話，

甚至可能忙到連去洗手間嘅時間都無

需要消耗大量嘅體力和腦力

最後Yoyo感謝好拍擋馬明，更笑說「你為大家帶來很多歡樂」，Yoyo亦感謝大家的留言，令她感到很窩心。

陳自瑤去年曾挑戰無綫節目《識貨》，沒有帶貨經驗的Yoyo比賽初期表現差，曾被顧客代表批評：「平時見到咁我係會『碌』走你。」，Yoyo忍不住在鏡頭前落淚。

之後受訪時Yoyo也繼續爆喊，更稱「上錯賊船」，入行至今未試過如此強烈的挫敗感。不過到最後Yoyo越戰越強，最後更勇奪冠軍寶座。

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