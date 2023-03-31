【發育異常】長期用塑膠器皿裝熱湯塑化劑超標　9歲姊性早熟7歲弟生殖器僅1cm

▲ 台灣一名7歲男童生殖器僅1cm，原因是長期用膠袋裝熱湯，進食攝取塑化劑。

不少人叫外賣、茶飲，食店提供的塑膠器皿，如膠盒、膠碗、膠杯來裝熱食熱飲，提防誤攝入了塑化劑，因如塑膠容器盛載食物時溫度過高，塑化劑有機會融入食物再被人體吸收。台灣有一對小姊弟發育異常，7歲童生殖器短小僅1cm，9歲姊提早來月經及胸部已發育，醫生揭發他們體內塑化劑濃度超標，原因是父母常用塑膠袋網熱湯熱食予他們食用。

7歲男童生殖器短小僅1cm

台灣腎臟科醫生陳俊宇曾出席電視台健康節目《醫次搞定》分享案例，提及一名媽媽發現7歲兒子生殖器短小，向兒科醫生求診，檢查後發現男童狀況異常，生殖器長度僅1cm，醫生進一步詢問家庭狀況，發現男童的9歲姐姐發育同樣有異，年紀輕輕乳房已開始發育和來了月經，出現性早熟。

醫生為兩姐弟驗尿，發現二人的塑化劑濃度均超過正常值逾3倍，認為這是小姊弟發育異常的主因。

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膠袋裝熱湯塑化劑融入食物

媽媽透露，一家人居於夜市附近，她跟丈夫從事資源回收工作，三餐經常買外賣，會用塑膠袋裝熱湯外賣回家，估計塑膠袋的安全標準不足，加入食物太熱，小朋友長期食用以塑膠袋盛載熱食，一併將食物及溶出來塑化劑吃掉。

陳俊宇醫生解釋，長期且大量吸收塑化劑會影響兒童發育，尤其會干擾男性荷爾蒙，如男性女乳症、隱睪症及小兒氣喘都被證實與塑化劑有關。陳醫生另提到微波爐食品也帶來的風險，大多數包裝是不耐熱的塑膠，易令塑化劑受熱後釋出，繼而被人體吸收。

不過，他提到大家毋需要太擔心，像小姊弟的狀況是長期、大量接觸所累積的結果。人體吃進塑化劑是可以被排出體外，可以多喝水加強代謝。

塑膠容器安全守則

本港食安中心提及有關「塑化劑與食物安全」，使用塑膠食物容器時，應遵從生產商的指示，特別是溫度限制和在微波爐和洗碗碟機使用指示；切勿使用PVC或用料不明的塑膠容器盛載油性或高溫食物， 應改用玻璃、陶瓷或不銹鋼容器；不應使用含鄰苯二甲酸酯類塑化劑的塑膠製品盛載食物供3歲以下嬰兒食用。

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責任編輯︰王明芳