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【致命細菌】本港3醫院爆耳念珠菌感染群組　一文解構症狀及5大高危人士

健康 12:28 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

本港3醫院爆耳念珠菌感染群組，一文解構症狀及5大高危人士。

具有高抗藥性和致命風險的「耳念珠菌」（Candida auris）正在美國多個州份蔓延，有三分之一患者在90天內病逝。而本港近日亦出現耳念珠菌蹤跡，九龍醫院、香港佛教醫院和東華三院黃大仙醫院先後爆發耳念珠菌個案組群。本文將整合耳念珠菌的症狀、高危人士和治療方法。

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甚麼是耳念珠菌？

衞生防護中心指出，念珠菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，尤其在濕和暖的環境；亦常見於人體口腔、消化道、皮膚及女性陰道，偶然會引致感染。耳念珠菌的抗藥性一般比其他念珠菌較高，視乎感染的部位及病人的整體健康狀況，可從輕微至可能危及生命，甚或致命。

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾受訪表示，耳念珠菌在2009年首見於一名日本病人的耳道，近年更於歐美醫院流行。而本港於2019年檢測出首宗耳念珠菌感染個案，患者為一名48歲男病人。

感染後會出現甚麼症狀？

美國疾病管制與預防中心於本月20日發表「內科醫學年鑑」，內容提到，耳念珠菌感染者會出現發燒、畏寒等症狀，病情會在短時間內加重，若感染擴及血液、心臟等器官，則可能直接死亡。

哪類人士感染風險較高？

何栢良指出，須深切治療、曾進行大型手術長時間留院、免疫系統有問題、接受化療，以及曾進行器官移植的病人較為高危，且受感染後嚴重可致命。

耳念珠菌無藥可醫

何栢良解釋，耳念珠菌較常出現抗藥性，並非無藥可醫，仍有兩三種藥物有效。惟於海外個別醫院有受感染患者，如已接多次抗生素或抗念珠菌治療，或會滋生多重抗藥性耳念珠菌：「如屬當地已滋生且有變種的耳念珠菌，就較棘手處理。」

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責任編輯：羅嘉欣

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