【親子好去處】復活節南豐紗廠尋找復活魔法　D•PARK春日放電嘉年華

復活節除了帶小朋友外遊、Staycation，各大商場也有不少節日親子活動，位於荃灣的兩大商場南豐紗廠及D•PARK，便備了少節目讓小朋友放電。

紗廠遊蹤復活魔法版

南豐紗廠今個復活節將歷年大受歡迎的「紗廠遊蹤」探索活動升級，推出「紗廠遊蹤復活魔法版：尋找神奇力量」，鼓勵大人及小朋友一起發掘生活小事的不同面向，換個角度看自己、看世界，找到療癒自己的神奇力量！

參加者只要跟隨遊戲地圖上的指引，遊走紗廠不同角落，例如紗廠公園、紗廠耕地等，並利用專屬的滑動魔法復活蛋小道具，就可在場內的互動裝置中尋找復活小兔留下的隱藏暖心訊息。

英文諺語中「Rose-coloured glasses」（玫瑰色的眼鏡）形容看待人事物時秉持一種極度樂觀天真的態度，讓不好的，也變得不再那麼糟糕。當我們感到絕望、壓抑、難過、憂鬱，也許出口就只是一副讓我們看到不同色彩的眼鏡。

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《紗廠遊蹤復活魔法版：尋找神奇力量》是一個非常適合親子一同經歷的活動，在旅程中，復活小兔將會出現於紗廠每一處，並會鼓勵大家利用小道具嘗試以不同角度看事情。在尋找神奇力量的過程中，大人及小朋友都可以一同學習，一同思考，為彼此戴上那副玫瑰色的眼鏡。只要放慢腳步、從不同角度細心觀察，就能別有一番新體會。

遊戲套裝換領詳情

日期：即日 ‑ 4月16日 (10am ‑ 10pm)

地點：荃灣白田壩街45號紗廠坊禮賓部

換領方法：現有或即場加入之NF Touch會員即可免費換領遊戲套裝一套（數量有限，送完即止）

D•PARK白紙復活節市集

D•PARK今年的春日放電嘉年華帶來白紙復活節市集，聯同本地插畫家 Johnee一齊製作香港獨家復活節「他媽哥池嘔兔機」，大家可以出題給Johnee 即場畫各行各業嘔兔明信片，跟你一起嘔晒啲煩惱出來。

全新8,000呎、11大主題區、4大全港獨家體驗的CHILDLIKE童心樂園將於4月中旬首次登陸D•PARK，帶來全港首個 Uniqlo x Lego及角落生物款式T恤Mix & Match造型攝影館、水上漂流、VR 跳彈床、充氣彈床＋ WAR GAME。

▲ 免費體驗由最年輕長洲包山王獨家設計的JUST CLIMB 香港攀石牆。(商場提供)

還會舉辦全港商場首個JUST CLIMB兒童及青少年攀石牆及恆常班，適合4-6歲及7-11歲小朋友參與。

復活節當然少不了復活兔，D•PARK與阿波蘿推出復活兔造型期間限定阿波蘿乳酪雪糕。人氣新店「丼丼屋×鳥開」則供應多款於日本大受歡迎的必嚐丼物「鳥開丼物」系列，當中更包括獲獎名物「名古屋鳥開親子丼」。



D•PARK春日放電嘉年華

日期：即日 – 5月4日

白紙復活節市集

日期：4月5 - 10日

時間：1pm - 8pm

地點：荃灣D‧PARK L1中庭

記者：李越樺