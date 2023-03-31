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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【等運到】中一派位網上系統疑死機　家長：慘過買演唱會飛

社會 12:13 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

TOPick記者於中午約12時嘗試進入平台。（網頁截圖）

2023年中一自行分配學位結果今日（31日）揭曉結果，如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。惟有不少家長今早均表示未能登入系統查看結果，令他們心急如焚。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

有家長在網上反映未能登入系統，頁面系統訊息則顯示「系統現正進行數據更新，家長及學校可於稍後時間登入中一派位電子平台」。

TOPick記者於中午約12時嘗試進入平台，發現需於「中一派位電子平台等候室」輪候約10分鐘，而排列在前的用戶約有1,000人。

TOPick已向教育局查詢事件。

有家長表示：

入唔到，慘過買演唱會飛
係咪依家都未收到電話應該就冇

正苦D IT 真係超唔掂

點解有D人已睇到...但我一路都係入唔到....

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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