【等運到】中一派位網上系統疑死機　家長：慘過買演唱會飛

▲ TOPick記者於中午約12時嘗試進入平台。（網頁截圖）

2023年中一自行分配學位結果今日（31日）揭曉結果，如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。惟有不少家長今早均表示未能登入系統查看結果，令他們心急如焚。

最新影片推介︰

有家長在網上反映未能登入系統，頁面系統訊息則顯示「系統現正進行數據更新，家長及學校可於稍後時間登入中一派位電子平台」。

TOPick記者於中午約12時嘗試進入平台，發現需於「中一派位電子平台等候室」輪候約10分鐘，而排列在前的用戶約有1,000人。

TOPick已向教育局查詢事件。

有家長表示：

入唔到，慘過買演唱會飛

係咪依家都未收到電話應該就冇

正苦D IT 真係超唔掂

點解有D人已睇到...但我一路都係入唔到....

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津