【東張西望】擔心上一樓一名廈惹誤會？ 網傳市民掛牌證明「真係睇球拍」
娛樂 13:26 2023/03/31
位於旺角的建興大廈是「一樓一鳳」集中地，大廈的低層有運動用品店、羽毛球專門店、花店，而上層就是鳳姐做生意的地方，有指「我要打羽毛球」是嫖娼暗喻。
昨晚（3月30日），TVB節目《東張西望》講到網上流傳的一張「真係上建興大廈睇羽毛球之行」的證件，主持吳幸美更親身上樓訪問羽毛球店職員。
男途人：知道我就上去行吓幫下襯
樓高14層的建興大廈，是「一樓一鳳」集中地，尋歡客會假裝買球拍以混淆視聽。
主持人吳幸美訪問一位途經的男途人，問對方是否知樓上有羽毛球拍店，他笑說：「我依家先知，知道我就上去行吓幫下襯。」
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羽毛球店職員：都唔係我哋
網上流傳一張「真係上建興大廈睇羽毛球之行」、寫有參與人士編號的證件，更指是建興大廈內的羽毛球專門店所認證，到底是否真有其事？
幸美上樓向羽毛球店職員問及此事，對方說：「我就未見過，都唔係我哋，無無無，我無見過嗰個證。」
她指自己不知道大廈樓上的環境，只能夠招呼到店內光顧的客人，也不會理會一心到店內「打卡」的人。
幸美問到羽毛球店顧客的年齡時，她稱：「有後生，都有大年紀，佢買嘢嘅咁咪歡迎，佢唔買嘅亦都歡迎，係唔係先？但佢去邊度，或者一個屈尾十去咗邊度，我就唔理㗎嘛，出咗呢個店舖我就唔理㗎嘛。」
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撰文 : TOPick柴犬出動