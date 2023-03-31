【中一自行】自行分配揭曉子女失落心儀中學　港媽苦惱︰讀直資定博大抽獎

▲ 中一自行分配學位結果公布，子女失落心儀學校，有港媽苦惱讀直資還是博大抽獎。

中一自行分配學位結果今日（31日）揭盅，家長和學生都緊張了一段日子，最終還是有人歡喜有人愁。有港媽在網上討論區詢問各位家長的情況，有父母報喜，也有人對結果感到失望。有家長作為過來人勉勵一眾爸媽，還有大抽獎的機會，不要氣餒。

直資VS大抽獎

該名港媽今日（31日）於「親子王國討論區」，以「今日自行派彩喇」為題發文，表示︰

收到電話嘅上嚟報個喜！未收到嘅，唔好氣餒，大抽獎再嚟過！

港媽提及自行學位不多，中學致電通知正取生家長，一般很快就完成，因此「上午收唔到電話就會覺得係衰咗」。有家長昨晚（30日）已收到信件通知，而她未收到。

她透露最終「忍唔住打咗去問學校」，職員回覆已致電給所有正取生，她未有收到電話，即是失敗了。她現在心大心細︰

依家考慮緊讀直資offer嗰間，定放棄直資博大抽獎。

有人歡喜有人愁

家長紛紛回應帖文，有人收到好消息，表示「早上7:30睇到了，自一收咗」、「自二收咗，終於鬆一口氣」、「我都中了自二，太開心了」、「自一學校電話通知收取了」。

另一方面，也有家長失落心儀學校，「預咗唔得，太多競爭」、「衰咗啦，要等大抽獎」、「呢一刻都冇電話，應該都冇」。點撃睇更多網民意見︰

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使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，可透過電子平台查閱派位結果。有家長認為很方便，不必辛苦等電話通知，又可能空等一場。等電話通知令家長猶有餘悸，「當年差啲心臟病發」、「等電話真係玩死人，好緊張呀」。有網民分享，「上年朋友話個個同學都朝早收晒call，點知佢2點幾先收到電話，真係人都癲」。

有網民鼓勵子女未獲選的家長不要氣餒，留言「祝大抽獎好運」、「塞翁失馬，焉知非福」。其中一位媽媽稱︰

我當年兩個（自行）冇，結果一個抽到第一，一個叩門去第二。柳暗花明又一村，唔得嘅不用灰心。

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責任編輯︰王明芳