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【成人教科書】11歲小學生目恨扮「教主」卻與Edan撞樣　呂爵安本尊都覺得似

娛樂 13:58 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

11歲小學生恨變身成「教主」，豈料與隊友Edan撞樣。

由洪永城主持的TVB節目《成人教科書》，帶領著23位小朋友挑戰校外體驗，突破傳統思維跳出框框。在第3集，劇組邀請了11歲小六學生蔡施齊加入「男孩扮靚室」，為他來個造型大改造，一圓當男神的夢想。

蔡施齊同學在節目中直言想扮靚變成人氣男團MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）。

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蔡施齊同學直言恨變身成為「教主」Anson Lo。

造型大改造

節目中，原本戴上眼鏡的蔡施齊同學，一臉沒自信，加上平實髮型看似精神欠佳。他直言希望可以變身成「教主」：「如果可以扮靚好似Anson Lo咁，我都幾開心嘅。」

劇組派出造型師Ricky、專業化妝師及髮型師，為蔡施齊同學來個大翻身。Ricky先問他會否敢穿裙子，初時略顯抗拒，後來被「蘇格蘭嘅男仔都着裙」成功說服試穿。之後到塗指甲環節，蔡施齊同學亦由原本抗拒，塗後發現自己也能駕馭。

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蔡施齊親自挑選型格服裝，經過化妝及髮型改造後，搖身一變成為帥氣型男，自信心提升不少。不過最有趣的是，扮靚後變成的不是Anson Lo，而是隊友Edan（呂爵安）。

相似程度連Edan本尊都在社交平台轉發《成人教科書》節目片段，並留言：「想變ansonlo，點知變咗Edan😂😂😂」認真搞笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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